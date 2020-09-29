經濟

海港城上半年出租率急降

【明報專訊】吳光正家族透過私有化會德豐直接持有九龍倉置業（1997），後者有海港城及時代廣場等貴重收租物業，向來一直被視為九置的「金蛋」。但上半年受到疫情打擊下，海港城商場罕有一度出現「十室一空」，今年6月底錄得的出租率為90%，收入下跌30%及營業盈利下跌33%，時代廣場商場收入減少23%及營業盈利下跌25%，6月底出租率降至92%。

個別租戶趁機擴充 逾20新品牌準備進駐

疫情衝擊除了扯跌九置兩大貴重收租物業的出租率、收入及盈利，亦令物業估值受壓。截至今年6月底，海港城及時代廣場的估值，按年分別下跌45億及46億元，只餘1681億及546億元。上半年海港城的出租率只有90%，按年減少6個百分點。不過，根據該集團給予投資者及分析員的展示資料顯示，顯示海港城商務租務一方面有空檔位置騰出，但亦見有個別租戶趁機會擴充空間，及另有新品牌流入，前後有逾20個新的品牌及餐飲準備進駐。當中仍擬在海港城擴充的品牌店包括Hermes及Christian Louboutin等。

每股派息按年大減三成

儘管九置仍然尋求在零售市况低迷下，優化租戶組合，但是在盈利前景欠佳下，難免影響到該股派息減少。上半年該集團派息每股0.78元，按年大減29%。不過，以吳光正在九置直接持股48.91%計算，所獲派息仍多達11.58億元，仍超過他過往從會德豐獲分派的股息總額水平。

相關字詞﹕估值 時代廣場 海港城 九置

上 / 下一篇新聞

高銀九龍灣總部商廈淪銀主盤 120億放售 全港歷來最大宗
高銀九龍灣總部商廈淪銀主盤 120億放售 全港歷來最大宗
高銀委德銀管理貸款成導火線
高銀委德銀管理貸款成導火線
中環歐陸中心呎價 低高峰三成
中環歐陸中心呎價 低高峰三成
新世界大圍站一期批預售 涉783伙
新世界大圍站一期批預售 涉783伙
城中駅辣稅盤 逾2年實蝕209萬
城中駅辣稅盤 逾2年實蝕209萬
九置內部股權重組涉618億 簡化控股架構 分析或與稅務安排有關
九置內部股權重組涉618億 簡化控股架構 分析或與稅務安排有關
港第6家虛銀螞蟻銀行開業 高息吸客　
港第6家虛銀螞蟻銀行開業 高息吸客　
螞蟻銀行CEO 靠廣東話SELL誠意
螞蟻銀行CEO 靠廣東話SELL誠意
平保表態「有信心」 匯控急漲9% 升幅11年最勁 股價收復上周失地
平保表態「有信心」 匯控急漲9% 升幅11年最勁 股價收復上周失地
6券商出報告力撐 恒大系全線急彈
6券商出報告力撐 恒大系全線急彈
內地大型銀行傳被要求控制房貸規模
內地大型銀行傳被要求控制房貸規模
馬時亨獲邀出山 任康宏環球執董
馬時亨獲邀出山 任康宏環球執董
余偉文：債券通研擴交易品種
余偉文：債券通研擴交易品種
招商局房託：或注入母公司資產
招商局房託：或注入母公司資產
新浪獲加價私有化 盤前一度飈7% 最新市值202億 曾傳來港上市
新浪獲加價私有化 盤前一度飈7% 最新市值202億 曾傳來港上市
再鼎醫藥首日升8.5％ 每手帳賺2400元
再鼎醫藥首日升8.5％ 每手帳賺2400元
李小加：生科股擬納港股通
李小加：生科股擬納港股通
華為禁令疑累Kioxia押後上市 原為今年日本最大IPO 母公司東芝挫逾3％
華為禁令疑累Kioxia押後上市 原為今年日本最大IPO 母公司東芝挫逾3％
佩洛西：紓困方案仍有望達成 道指早段急漲逾500點
佩洛西：紓困方案仍有望達成 道指早段急漲逾500點
美商業地產估值較疫前跌1/4
美商業地產估值較疫前跌1/4
陳茂峰：匯控英殖背景是原罪 礙中港業務
陳茂峰：匯控英殖背景是原罪 礙中港業務
張兆聰：南航若回調可趁低收集
張兆聰：南航若回調可趁低收集
劉宇亮：「十四五」規劃將至 減排重中之重
劉宇亮：「十四五」規劃將至 減排重中之重
金曹：恒指10月或跌穿22800點 見底取決4因素
金曹：恒指10月或跌穿22800點 見底取決4因素
薛偉傑：中國半導體行業難演「彎道超車」
薛偉傑：中國半導體行業難演「彎道超車」
技術取勝：敏實走勢出現突破
技術取勝：敏實走勢出現突破
中電20萬防護面罩贈幼稚園
中電20萬防護面罩贈幼稚園
AlipayHK宣告覆蓋全港逾百街市
AlipayHK宣告覆蓋全港逾百街市
劉思明：汽車股強勢 零部件股勿忽視
劉思明：汽車股強勢 零部件股勿忽視
周顯：恒隆陳氏 被低估的家族
周顯：恒隆陳氏 被低估的家族
湯文亮：陳湯話我若犯人 人不犯我
湯文亮：陳湯話我若犯人 人不犯我