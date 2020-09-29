海港城上半年出租率急降

個別租戶趁機擴充 逾20新品牌準備進駐

疫情衝擊除了扯跌九置兩大貴重收租物業的出租率、收入及盈利，亦令物業估值受壓。截至今年6月底，海港城及時代廣場的估值，按年分別下跌45億及46億元，只餘1681億及546億元。上半年海港城的出租率只有90%，按年減少6個百分點。不過，根據該集團給予投資者及分析員的展示資料顯示，顯示海港城商務租務一方面有空檔位置騰出，但亦見有個別租戶趁機會擴充空間，及另有新品牌流入，前後有逾20個新的品牌及餐飲準備進駐。當中仍擬在海港城擴充的品牌店包括Hermes及Christian Louboutin等。

每股派息按年大減三成

儘管九置仍然尋求在零售市况低迷下，優化租戶組合，但是在盈利前景欠佳下，難免影響到該股派息減少。上半年該集團派息每股0.78元，按年大減29%。不過，以吳光正在九置直接持股48.91%計算，所獲派息仍多達11.58億元，仍超過他過往從會德豐獲分派的股息總額水平。