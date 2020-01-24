九置內部股權重組涉618億 簡化控股架構 分析或與稅務安排有關

明報記者 陳偉燊

根據吳光正家族委託的匯豐信託旗下多家公司，在9月22日作出最新申報顯示，原先信託內分散四家離岸註冊公司持有九置股權，進行重組，改由其中一家公司Big Heritage持有大部分九置股份。當中，信託內包括WF Investment Partners、Lynchpin Ltd、High Fame Investment Ltd三家公司，分別在市場外以每股65.119元、32元及32元，各自出售逾7億股、近2.55億股及2.5億股九置，涉及共39.74%九置股權，總代價近618.11億元。同日信託內另一成員公司Big Heritage則在場外以每股平均價51.2382元，購入12.06億股九倉，總代價同樣近618.11億元。

溢價逾六成 購九置39.74%股權

完成交易後，吳光正家族所屬的匯豐信託內的Big Heritage，於九置持股水平由原先的1.18%，提高至40.91%。信託內另一公司在九置的持股，則由9.46%降至1.19%。原本持有九置股權的WF Investment Partners及Lynchpin Ltd則一股不剩。吳光正家族另持有54.95%的九龍倉集團（0004），至昨日止未見有任何申報顯示信託持股有任何變動。

另根據公司註冊處最新資料顯示，會德豐完成私有化後，8名非執行董事及獨立非執行董事全部於7月27日辭任，公司秘書陳永生亦於9月2日辭任，改由系內會德豐秘書公司兼任。會德豐及九倉系過去近兩年的架構重組，自此大抵完成。

同一家族持股 料可申豁免稅項

有不具名企業融資界人士對本報記者表示，估計九置所屬的家族信託是次內部股份轉讓，多與簡化行政管理有關，將主要持股歸一在一間公司管理。

亦有會計界人士估計，當中可能涉及一些稅務安排，惟具體資訊不足難以判斷。同時，因為涉及信託內公司的股份轉讓，表面上涉及印花稅逾1.2億元，但是因為仍由同一家族持股，加上不排除系內公司售股或涉及虧損，因此料可申請豁免繳付有關稅項。