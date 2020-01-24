城中駅辣稅盤 逾2年實蝕209萬

同時，多區均錄得低市價及蝕讓個案，薄扶林豪宅屋苑貝沙灣就有「無契」物業低市價三成易手。

坐落於港鐵調景嶺站上蓋的城中駅，本月暫錄20宗成交，交投量已超過8月全月16宗。中原分行高級分區營業董事伍錦基指，城中駅新一宗成交為10座高層D室，實用面積513方呎，2房間隔，望山景。原業主今年7月以930萬元放盤，議價後以820萬元成交，實呎15,984元。原業主2018年7月897萬元購入，持貨逾2年，帳面已蝕讓77萬元或9%，由於持貨不足3年，須付10%額印稅、涉82萬元，連同入市稅項及雜費計算，估計業主實際蝕約209萬元或23%。

貝沙灣「無契」盤5200萬沽

低市價三成

薄扶林貝沙灣一個原由內地業主持有的「無契」4房單位，劈價三成後終以5200萬元沽出；市場消息指，貝沙灣4期5座中層B室，實用面積1886方呎，4房雙套間隔，望海景，屬無契物業，以5200萬元沽出，實呎27,572元，成交價低同類正常單位市價約三成。原業主為內地客，2011年12月以4300萬元購入，持貨近9年，帳面賺900萬元或21%。

玖瓏山3房1365萬沽

5年實蝕14%

同時，沙田九肚麗坪路玖瓏山再錄蝕讓。美聯首席高級營業經理陳國志表示，玖瓏山日瓏閣1座高層A室，實用面積932方呎，採3房1套連工人套間隔，近日以1365萬元售出，折合實呎14,646元。不過，按原業主於2015年6月一手購入價1486萬元計，持貨逾5年，帳面已蝕121萬元或8%，若連同入市稅項及經紀佣金計，料實蝕約205萬元或14%。

瓏門3房1098萬沽

低同類市價一成

此外，中原副分區營業經理鍾宏遠表示，屯門瓏門2座中層A室，實用面積720方呎，3房連套房，以1098萬元沽出，實呎15,250元，成交價比同類單位低約100萬元或近一成。原業主2012年9月以773萬元一手購入，持貨8年，帳面賺325萬元或42%。