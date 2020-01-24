新世界大圍站一期批預售 涉783伙

傲寓周五首輪開售50伙

新世界發展、單位總數約3000伙的大圍站項目分3期發展，除1期獲批預售外，涉1415伙的2期正申請預售樓花，而涉約900伙的第3期尚未申請預售。新世界營業及市務部總監黃浩賢指，大圍站項目第一期部署短期開價，戶型涵蓋1至4房，稍後正式公布命名。

隨着新冠病毒疫情紓緩，下月市况料趨熾熱。其士上周以折實均呎近2.1萬元首推50伙的大角嘴傲寓，敲定周五首輪銷售全數50伙，市場估計傲寓近足額認購，即近50票，周四（10月1日）截止。傲寓是次銷售，買家最多可買2伙，惟公司名義買家總數不可多於14伙。

另內房五礦地產（0230）攻港首個住宅盤、位處油塘的蔚藍東岸，集團營銷及市務總監方俊指，蔚藍東岸雖仍待批預售樓花，但料最快下月可推。他續指，項目臨海地段將設海濱長廊，另項目設有逾1萬方呎商用樓面，擬保留長線收租，主要作餐飲用途。

五礦油塘蔚藍東岸料最快下月推

綜合市場資訊，9月整體一手成交累積錄約920伙，昨日至少錄5宗大額成交、單日吸金約2億元；其中保利（0119）啟德龍譽，透過招標售出低座第5座5樓及6樓C58室，屬連天台複式3房間隔，實用面積1260方呎，成交價4560萬元、實呎3.61萬元。會德豐將軍澳MONTEREY則以4340.7萬元售出6A座2及3樓B室複式戶，實用面積1590方呎連平台及按摩池，4房間隔，實呎2.73萬元；項目尚餘最後3伙特色戶待售，包括1伙為連裝修示範單位。新地（0016）南昌站匯璽，以4016.75萬元售出低座日鑽匯7樓B室，實用面積1624方呎4房戶、實呎2.47萬元。

新界區方面，百利保（0617）牽頭沙田九肚富豪．山峯，透過招標售出7座7樓B室，為項目本月開齋成交，屬實用面積1623方呎4房戶，成交價3780萬元（包車位）、實呎2.32萬元。另億京大埔白石角海日灣，售出COURT A第2座15樓B室，實用面積1411方呎3房戶，成交價3346.2萬元、實呎2.37萬元。