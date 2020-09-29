經濟

中環歐陸中心呎價 低高峰三成

【明報專訊】雖然新冠病毒疫情緩和，但商廈及舖位售價仍受拖累，其中中環乙級商廈歐陸貿易中心，本月有全層物業以呎價約2.85萬元售出，較去年高峰期大跌近三成。另外，佐敦庇利金街一個地舖則以8000萬元蝕放，較原業主7年前購入價低500萬元。

新世界鄭氏家族1.5億購入

土地註冊處資料顯示，歐陸貿易中心中層全層，本月中以1.5億元售出，物業面積約5261方呎，呎價約28,512元；資料顯示，去年同廈一個面積相同的高層全層單位，曾以2.08億元成交，呎價3.95萬元，創該廈新高，換言之，今次成交呎價較高峰期回落28%。今次買家以智雲有限公司作買賣登記，公司董事包括鄭志謙、鄭錦超等，為新世界（0017）鄭氏家族成員。原業主則為永光地產，2003年以1630萬元購入，持貨17年帳面勁賺約1.34億元，升值8倍。

庇利金街舖8000萬蝕放

低7年前500萬

美聯旺舖營業董事董富表示，佐敦庇利金街42號金陵大廈地下連一樓A、B號舖，面積約6180方呎，最新以8000萬元放售，呎價約12,900元。資料顯示，業主2013年以8500萬元購入，最新叫價較7年前買入價低500萬元或6%。另外，第一太平戴維斯香港董事總經理及投資部主管袁志光稱，大手投資市場出現反彈迹象，該行數據顯示，今年7、8月寫字樓及商舖市場錄得261宗交易，而4月至6月則只有237宗交易。

相關字詞﹕商廈成交 乙級商廈 永光地產 鄭錦超 歐陸貿易中心

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