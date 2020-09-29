高銀委德銀管理貸款成導火線

高銀是在2017年首次抵押高銀金融中心，當時是向長實（1113）借款102億元，事隔一年高銀更改貸款模式，即成為今次問題其中一個導火線。當時高銀將貸款分成兩部分，金額合共約102億元，估計是用於向長實清還貸款。據了解，兩部分的貸款息率各自不同，貸款方亦會涉及更多不同投資者、基金或其他機構，德銀角色更多是安排及管理。

接管人保國武 清盤界名人

有熟悉債券市場人士稱，這類貸款結構近年非常常見，中環中心買家財團亦曾採用類似方式融資，息率一般較銀行融資或正式發債高。

至於今次被委託出任接管人的保國武，據了解是「清盤界名人」，曾經手不少經典案例，他與另一接管人徐麗雯（Jocelyn Chi），就曾共同負責因造假數被迫退市的中金再生清盤人，另一退市股中國森林亦由保國武負責清盤。

此外，高銀早前表示獲長實牽頭提供88億元貸款，據消息指，亦是以抵押高銀金融中心為基礎，未知被迫放售物業會否影響公司融資。同時物業一旦被出售，高銀所餘資產不多，如要繼續融資，或需大股東潘蘇通以私人名下資產提供擔保。