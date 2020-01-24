高銀九龍灣總部商廈淪銀主盤 120億放售 全港歷來最大宗

明報記者 林尚民

萊坊昨日公布，獲接管人及經理人保國武（Cosimo Borrelli）和馬肇明委託放售高銀金融國際中心全幢，現邀請遞交意向書，截止日期為11月11日，預計全幢售價逾120億元，平均呎價約1.4萬元。萊坊執行董事和投資部主管林偉漢表示，今次物業由接管人及經理人推出，屬銀主盤；而高銀接受本報查詢時只稱不回應事件。

設300車位 平均呎價1.4萬

近年全幢大額商廈易手個案為數不少（見表），東九龍對上一宗大額全幢商廈成交，為2018年底外資基金PAG向豐樹基金以90億元購入觀塘豐樹中心全幢，平均呎價約1.3萬元。萊坊又稱，高銀金融國際中心於2016年竣工，樓高28層，總樓面面積約85.2萬方呎，標準樓層面積約3.5萬方呎，該物業現時出租率約為76%，租客包括地產、珠寶、零售服務、金融服務及屋宇裝備相關行業等國際和本地租戶。林偉漢認為，呎價約1.4萬元屬市價，同區亦沒有同類全幢物業放售，並指新買家購入後可分拆出售，物業更設有約300個車位。資料顯示，該廈地皮由高銀於2011年以約34億元、每方呎樓面地價4058元投得。

買家購入全幢後可拆售

事實上，高銀金融上周才發出盈警，預料集團截至今年6月底之全年度，錄得重大虧損約61億元，當時公告指，今年度重大虧損主要來自持有之發展中物業就啟德住宅項目而減值約27.86億元；投資物業之公平值因香港物業市場價值及租金回報下跌，而減少約21.96億元，並重申集團將會繼續尋找機遇出售其資產，以減低現有借貸且增強財務靈活。資料顯示，高銀金融去年9月曾以46億元收購由主席潘蘇通及獨立第三方Infinite Blossom分別持有60%和40%股權的九龍灣宏泰道7號，項目正在重建，將重建為一座約41萬方呎寫字樓，預期明年第四季竣工。

高銀近年在本港地產市場上動作多多，2018年以逾89億元投得啟德4B區4號地皮，今年5月曾以70.4億元出售予海外註冊公司Top Family Group，並於7月取消交易，改與Agile World訂立一份條款「先押後賣」及涉及期權的協議，變相押地借款約25億元，至7月底又取消與Agile World交易，改向被指與佳兆業（1638）關係密切的陳壯榮以34.77億元出售項目，連同承擔銀行貸款共約70億元，並達成項目三七分帳機制。