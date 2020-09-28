退休收息族 不宜死守匯控

明報記者 龍彩霞

回顧過往表現，高息股票在市場環境大幅波動的情况下，往往能够保持較低的波幅，特別是在市場出現較大幅度調整的時候。另外，隨着利率進一步下降，高息股票的股息收益率和無風險回報（通常指美國10年期國債收益率）的利差擴大，將帶動對高收益股票的需求，對高收益股票的價格有正面推動作用。不僅如此，高收益股票通過派息，使投資者定期收到部分投資收益，相當於降低投資風險，對於有定期現金流需求的投資者（如已退休的人士），顯得特別吸引。

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，香港很多投資者都持有匯控，特別一些退休人士，指望匯控穩定的派息，自製退休金。惟近期匯控不派息，部分過往被視為高息股的公司也削減派息，不少依賴股票「食息」的長者退休生活大受影響。其實，香港高息股以公用事業、電訊、高速公路、房地產信託等為主，該等行業現金流非常穩定、受經濟周期和外部衝擊的影響相對較小，可以在給投資者提供較高股息收益的同時，有效地管控下行風險。

留意高息是否來自一次式收益

投資者在投資高息股票的時候，還有一些因素要特別注意。例如，有些公司雖然股息收益率很高，但所謂「高息」是來自一些一次式的收益，主營業務表現卻未如理想，此類公司的高息往往無法持續，而且經常在公司公布此類一次式的高股息方案或者特別股息方案的時候，股價即時炒高，導致利好消息已經反映在股價上，這時候買入這類股票，不僅上漲空間有限，而且一旦公司股息率下降，下行風險相當高。

另外，有些公司收入逐年下滑，公司的高股息只是股價大幅下跌所造成的，實際上可能每年股息正在遞減。這種情况下，一來高息難以持續；二來公司業務可能持續下滑，導致股價繼續下跌，這樣的公司還是不碰為妙。

低風險收息穩 兩電一煤可取

如果是退休人士，或正在為退休儲蓄做準備的投資者，持股是以年計，以收息為目標，仍然可以持有股票。在資產配置上，只要持股比例佔整體退休儲備不超過兩至三成，龐寶林表示，選股以低風險的收息股為主，如公用股「兩電一煤」，現市况仍然可取。如果對銀行前景有憧憬，退休人士可以考慮恒生（0011）或內銀股，其派息率由5厘至8.6厘不等，故投資者不一定「死守」匯控等其反彈。

事實上，內銀股在今個疫情跌至近年低位。富瑞發表研究報告指出，考慮到今年第四季度流動性有望放鬆，以及中資銀行利潤可能觸底反彈，對銀行股展望變得樂觀，投資者不妨留意。而公用股中，退休人士也可以留意中電（0002）公布，其截至今年6月30日止中期業績，集團營運盈利上升12％至61.29億元，花旗發表研究報告指出，中電業績較該行預期高7％，主要是由於澳洲業務營運盈利帶來的貢獻。另外，中電的第二季度股息未有削減，該行予其目標價92元，以及「買入」評級。在疫情持續及經濟增長悲觀情况下，維持派息屬難得，適合追求穩定派息人士。

[退休綢繆]