美孚新邨一年來均呎穩守1.3萬

明報記者 歐陽慧恩

美聯首席高級營業經理林海成指出，屋苑本月至23日已錄25宗成交，預料全月有機會超過上月30宗水平，最新成交為百老匯街58號高層C室，實用994方呎，3房1套連工人房間隔，成交價1638萬元，實呎16479元，為本月成交價及呎價最高單位。原業主2005年以348萬元入市，帳面獲利1290萬元或3.7倍。代理稱，屋苑業主大多屬自用或長線投資者，甚少大幅減價急售，預料年底前屋苑做價仍將平穩發展。

喜點額印貨年半實蝕近一成半

迷你戶方面， 香港置業分行首席聯席董事胡耀才表示，土瓜灣喜點中低層F室，實用255方呎，開放式間隔，新近以約480萬元沽出，實呎18,824元，低市價約2%，原業主2019年3月以約486萬元購入，持貨僅1年半，額印期未滿即沽出，帳面蝕約6萬或1%，若連同樓價10%額外印花稅計及其他雜費計，預料實蝕約70萬元或14%。另美聯分行助理區域經理李進豪表示，屯門城 ·點中層G室，實用227方呎，開放式間隔，以425萬元成交，實呎18,722元。原業主2017年9月份以約354.3萬元購入，持貨滿3年沽，帳面賺約70.7萬元或約20%。

部分二手豪宅則錄低價成交。中原高級資深區域聯席董事程楚茵表示，西環維壹高層D室，實用1127方呎，3房套間隔、享海景，以2880萬元易手，實呎25555元。同座、相同面積低5層D室，上月以3068萬元售出，現成交價較上月同類單位平188萬元或6%。資料顯示，單位由彼岸科儀於2011年以2588萬元買入，公司董事為彼岸控股（2885）主席楊倫楨、行政總裁王群力，現帳面獲利292萬元或11%。

維壹3房2880萬沽 8年僅升一成

另外，市場錄得有金融海嘯貨沽出勁賺個案。香港置業分區董事劉浩勤指，將軍澳慧安園4座中層E室，2房間隔，實用354方呎，望寶翠公園一帶，屬屋苑較優質景觀，新近以670萬元成交，實呎18927元。原業主於爆發金融海嘯的2008年以185.5萬元入市，帳面獲利484.5萬元，升值約2.6倍。

[二手放大鏡]