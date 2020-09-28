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十大屋苑周末16宗 連續兩月周末雙位數

【明報專訊】本港疫情持續緩和，二手交投保持旺勢。中原地產與美聯分別統計，十大屋苑剛過去周末各錄16宗及17宗成交，與對上一個周末比較均無升跌，並連續8周、即約兩個月企穩雙位數。當中8大屋苑均錄得成交，表現平均。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港疫情放緩，政府放寬限聚令，市場上剛需強勁，買家入市意欲高企，周末新盤熱賣，周六單日錄超過300宗一手成交，屬近期罕見，預料部份向隅客即將回流二手市場，帶動下月樓市一二手皆旺。

康怡3房1600萬沽 24年帳賺千萬

十大屋苑中，鰂魚涌康怡花園與荔枝角美孚新邨、天水圍嘉湖山莊同為各錄3宗成交，單計上述三屋苑已佔周末十大屋苑成交量逾一半。中原地產分行首席分區經理楊文傑表示，康怡花園本月暫錄約17宗成交，平均實呎約17,798元，周末錄3宗成交，最新成交位於J座中層15室，實用面積835方呎（建築962方呎）， 3房間隔，議價後以1600萬元沽出，實呎19,162元。原業主1996年以600萬元購入單位，持貨24年，帳面獲利約1000萬元或1.7倍。

天盛苑3房未補價580萬 屋苑今年新高

白居二購買證入市限期將至，刺激部分買家盡快作入市決定，其中天水圍居屋天盛苑新近有3房單位於未補地價市場以580萬元沽出，做價為屋苑同類市場今年新高。祥益地產高級經理謝利官指，上址為天盛苑F座（盛志閣）高層2室，實用面積650方呎，3房間隔，以580萬元於未補地價市場易手，實呎約8923元，成交價為屋苑未補地價市場今年新高。原業主2000年3月以99.24萬元未補價購入，持貨逾20年，帳賺480.76萬元或4.8倍。

豐景園2房455萬沽 14年升5倍

另外，屯門豐景園錄得屋苑罕見的二手大幅獲利個案。祥益地產高級分行經理林英傑表示，屯門豐景園3座低層5室，實用面積340方呎，2房間隔，獲外區客以454.5萬元承接，實呎13,368元，屬市價水平。原業主2006年以約75萬元購入，帳面獲利約高達379.5萬元，單位升值5倍。

相關字詞﹕天盛苑 康怡花園 十大屋苑

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