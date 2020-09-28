加拿芬道巨舖丟吉一年 業主自行經營美妝場

巨舖4層高 The ONE對面

本報近期發現，丟吉逾一年的尖沙嘴加拿芬道53號全幢物業，近日變作美妝購物商場Art Piece，並已在本月中開業，商舖內有多個國家的護膚及化妝產品出售，另設有體驗空間，該店亦定期舉行不同類型的工作坊。市場消息指，因疫情關係口罩是非戴不可，大眾更注意皮膚護理，對護膚品的需求有增無減，業主決定自行營運美妝購物商場，以免商舖長期丟吉。

周生生2014年328萬高峰價承租

上述巨舖位於加拿芬道及加連威老道交界，對面為區內地標商場之一的The ONE，過去商場附近一帶的商舖及食肆人流一向暢旺，屬旅遊熱點。物業全幢4層約5529方呎樓面，土地註冊處資料顯示，上述物業由資深投資者吳根海等人2008年5月以2.15億元購入，呎價3.89萬元。該舖2011年零售高峰時，曾獲周生生珠寶金行以月租230萬元承租，及後至2014年月租大增至328萬元，另業主亦同步以8.88億元連租約放售物業，但未能售出。

9月舖位買賣登記量連升三個月

2014年零售業吹淡風，風光不再，周生生原於2017年10月才租約期滿，但決定提早9個月離場。租客退場後，業主亦面對現實減租至每月120萬元放租，較高峰時的租金大減208萬元或63%，仍乏人問津。業主及後變陣，2018年及2019年底一度以短租形式租予利市封店，允許只租用部分樓面，月租低於80萬元水平。

本港疫情緩和，部分投資者入市尋寶，9月份商舖買賣註冊登記宗數上升。據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，9月截至22日，商舖買賣註冊登記暫錄83宗（主要反映8月份市况），較8月同期增加25.8%，全月料超過8月份88宗，即連升3個月，並估計9月份全月宗數有望超過100宗，創自2019年8月份以來新高。該行相信，由於部分業主議價幅度擴闊，加上舖價已累積一定跌幅，部分投資者趁低吸納，預計第四季成交量將上升。