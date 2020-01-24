經濟

香港地產

周末一手330宗 第三波疫情後最旺

【明報專訊】新盤市場氣氛回暖，剛過去周六，多個發展商積極加推單位，最少六個新盤共推約720伙應市，令周末兩日一手成交錄得逾330宗，按周增加約70宗或兩成，並為今年6月後、即第三波疫情以來近3個月新盤市場交投最旺的周末。

周末售出單位最多為新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park（下稱Wetland）第3期。項目於剛過去周六作次輪銷售，盡推192伙餘貨，當中165伙以價單形式出售，最終沽出158伙，佔整體周末銷售量近五成。

新地副董事總經理雷霆表示，Wetland Seasons Park整個發展項目於過去9個月共售出約1650伙，佔3期合共提供1727伙的96%。

Wetland 3期沽158伙佔周末交投近半

其次，長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY亦於剛過去周末沽出約68伙；同系的深水埗愛海頌則錄得4宗新盤成交個案。至於，恒地（0012）的西營盤藝里坊．2號，周末累沽52伙。

發展商昨日公布，加推涉及28個單位的價單4號應市，及將於10月1日國慶日銷售其中18伙。

藝里坊‧2號國慶日推售18伙

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝指，新推出的價單涉及28伙，當中包括5個2房單位、11個1房單位及12個開放式單位。新一張價單的定價介乎575.4萬至1207.1萬元，維持最高4%的折扣，折實價552.3萬至1158.8萬元，折實實呎由25,771至32,677元。根據價單顯示，新一批入場單位為6樓K室，實用面積196方呎，屬開放式間隔，定價575.4萬元，折實價552.3萬元，折實實呎28,183元。

同時，發展商亦同步公布最新銷售安排，將於10月1日、即國慶日(周四)推售18伙，並以先到先得形式揀樓。

深水埗海珀兩日共沽約24伙

上述三個熱銷新盤於剛過去周末合計售出約278伙，佔周末整體成交量逾八成。至於德祥（0199）深水埗海壇街海珀則於剛過去周六首輪發售50伙，市場消息指，項目最終於過去兩日共沽約24伙，佔可供銷售單位的48%。

此外，五礦地產（0230）發展、涉及688伙的油塘崇信街蔚藍東岸，及長實旗下涉及266伙的沙田新盤名日．九肚山，預料將於短期內登場。

相關字詞﹕藝里坊．2號 名日．九肚山 蔚藍東岸 海珀 Wetland Seasons Park第3期 新盤

上 / 下一篇新聞

國泰鄧健榮：能減成本的都會做 拒回應裁員傳聞 強調不能讓公司倒閉
國泰鄧健榮：能減成本的都會做 拒回應裁員傳聞 強調不能讓公司倒閉
無目的地航班看市場需求 不排除再融資
無目的地航班看市場需求 不排除再融資
羅兵咸：逾期貸款為內銀壞帳隱患
羅兵咸：逾期貸款為內銀壞帳隱患
中芯：未收到旗下產品出口管制通知
中芯：未收到旗下產品出口管制通知
基金公會：香港上市公司董事會應設首席獨立董事
基金公會：香港上市公司董事會應設首席獨立董事
邦德梁江：美國大選添風險 增現金沽期指揸優質股
邦德梁江：美國大選添風險 增現金沽期指揸優質股
2015年8月薦騰訊 至今升3倍 現仍看好
2015年8月薦騰訊 至今升3倍 現仍看好
價值投資選醫療股 華大基因科技領先具護城河
價值投資選醫療股 華大基因科技領先具護城河
澳門迎黃金周 大型酒店劈租招徠 4間五星酒店爆滿 業界：料整體入住率三至四成
澳門迎黃金周 大型酒店劈租招徠 4間五星酒店爆滿 業界：料整體入住率三至四成
傳貴賓廳限制取款 業界：市面現金不足
傳貴賓廳限制取款 業界：市面現金不足
內地研究院理事長：港目前數碼貨幣需求不大
內地研究院理事長：港目前數碼貨幣需求不大
料最遲2022京冬奧會推 攻遠程支付　
料最遲2022京冬奧會推 攻遠程支付　
分拆京東健康上市 京東：申豁免股東保證配額
分拆京東健康上市 京東：申豁免股東保證配額
深深房：恒大回A需進一步溝通
深深房：恒大回A需進一步溝通
震雄：預視5G專用設備需求浮現
震雄：預視5G專用設備需求浮現
初創設案件資料庫 助傷病工友爭權益
初創設案件資料庫 助傷病工友爭權益
5港大學生創辦 美鐵技律師邀請賽奪冠
5港大學生創辦 美鐵技律師邀請賽奪冠
張兆聰：恒生科指料反彈 納指更值博
張兆聰：恒生科指料反彈 納指更值博
黃惠儀：移民收入料減 兼可能墮高稅網
黃惠儀：移民收入料減 兼可能墮高稅網
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大和唱好 比亞迪購17546
金子：大和唱好 比亞迪購17546
張兆聰：美樓巿創新高 創科受惠
張兆聰：美樓巿創新高 創科受惠
蔡金強：一封信引起內房股債慘案
蔡金強：一封信引起內房股債慘案
陳大為：油金比率堅挺 要為地緣緊張做準備
陳大為：油金比率堅挺 要為地緣緊張做準備
謝偉銓：居屋分配宜改「鋪鋪清」機制
謝偉銓：居屋分配宜改「鋪鋪清」機制
教選MPF最佳港股基金
教選MPF最佳港股基金
沈永年：「三條紅線」下買內地樓須知
沈永年：「三條紅線」下買內地樓須知
陸振輝：一場大病隨時變貧窮
陸振輝：一場大病隨時變貧窮
徐惠芳：歐疫情持續 歐元回落
徐惠芳：歐疫情持續 歐元回落
謝紹榮：股價低殘必有因 長揸策略累死人
謝紹榮：股價低殘必有因 長揸策略累死人
陸振球：奧園健康可跟大股東吸
陸振球：奧園健康可跟大股東吸
陸振球：心有不甘 愈輸愈甘
陸振球：心有不甘 愈輸愈甘
林少陽：科技股回調無損向好基調
林少陽：科技股回調無損向好基調
技術取勝：蒙牛處100天線之上
技術取勝：蒙牛處100天線之上
李聲揚：按地域分拆 或是匯控出路
李聲揚：按地域分拆 或是匯控出路
潘迪藍：歐盟輕度隔離 料經濟不致衰退
潘迪藍：歐盟輕度隔離 料經濟不致衰退
蘇沛豐：美團業務復蘇步伐強 現價可吸
蘇沛豐：美團業務復蘇步伐強 現價可吸
李順威：資金轉入細價股
李順威：資金轉入細價股
劉思明：小心反彈後再破底或急跌
劉思明：小心反彈後再破底或急跌
何啟聰：匯控28元爭持 博回穩留意20234
何啟聰：匯控28元爭持 博回穩留意20234
瑞銀亞洲：螞蟻上市利阿里 博反彈購26883
瑞銀亞洲：螞蟻上市利阿里 博反彈購26883
摩根大通亞洲：「恐慌指數」回升 輪證對冲外圍風險
摩根大通亞洲：「恐慌指數」回升 輪證對冲外圍風險
周顯：投資之道 首重「不折騰」
周顯：投資之道 首重「不折騰」
何國良：銀行難做 電子支付潛力大
何國良：銀行難做 電子支付潛力大
何濼生：為何中國不是行國家資本主義？
何濼生：為何中國不是行國家資本主義？
王弼：納指調整幅度要睇蘋果
王弼：納指調整幅度要睇蘋果
曾淵滄：豐盛真高息 不受中美衝突影響
曾淵滄：豐盛真高息 不受中美衝突影響
湯文亮：明日大嶼 今日功課
湯文亮：明日大嶼 今日功課
陳永傑：美國續低息將以數年計
陳永傑：美國續低息將以數年計
廖偉強：樓價硬淨 因供不應求
廖偉強：樓價硬淨 因供不應求
布少明：千萬富翁愛磚頭
布少明：千萬富翁愛磚頭
李志成：新盤激戰 凍結二手購買力
李志成：新盤激戰 凍結二手購買力
首三季新盤破萬宗 本季3100宗跌三成 疫情受控發展商勢加速賣樓 全年料約1.5萬宗
首三季新盤破萬宗 本季3100宗跌三成 疫情受控發展商勢加速賣樓 全年料約1.5萬宗
恒地新地長實賣樓 佔季內交投六成
恒地新地長實賣樓 佔季內交投六成
加拿芬道巨舖丟吉一年 業主自行經營美妝場
加拿芬道巨舖丟吉一年 業主自行經營美妝場
十大屋苑周末16宗 連續兩月周末雙位數
十大屋苑周末16宗 連續兩月周末雙位數
映日灣享天橋網絡效應 荃灣起居購物方便
映日灣享天橋網絡效應 荃灣起居購物方便
美孚新邨一年來均呎穩守1.3萬
美孚新邨一年來均呎穩守1.3萬
退休收息族 不宜死守匯控
退休收息族 不宜死守匯控