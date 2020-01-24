周末一手330宗 第三波疫情後最旺

周末售出單位最多為新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park（下稱Wetland）第3期。項目於剛過去周六作次輪銷售，盡推192伙餘貨，當中165伙以價單形式出售，最終沽出158伙，佔整體周末銷售量近五成。

新地副董事總經理雷霆表示，Wetland Seasons Park整個發展項目於過去9個月共售出約1650伙，佔3期合共提供1727伙的96%。

Wetland 3期沽158伙佔周末交投近半

其次，長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY亦於剛過去周末沽出約68伙；同系的深水埗愛海頌則錄得4宗新盤成交個案。至於，恒地（0012）的西營盤藝里坊．2號，周末累沽52伙。

發展商昨日公布，加推涉及28個單位的價單4號應市，及將於10月1日國慶日銷售其中18伙。

藝里坊‧2號國慶日推售18伙

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝指，新推出的價單涉及28伙，當中包括5個2房單位、11個1房單位及12個開放式單位。新一張價單的定價介乎575.4萬至1207.1萬元，維持最高4%的折扣，折實價552.3萬至1158.8萬元，折實實呎由25,771至32,677元。根據價單顯示，新一批入場單位為6樓K室，實用面積196方呎，屬開放式間隔，定價575.4萬元，折實價552.3萬元，折實實呎28,183元。

同時，發展商亦同步公布最新銷售安排，將於10月1日、即國慶日(周四)推售18伙，並以先到先得形式揀樓。

深水埗海珀兩日共沽約24伙

上述三個熱銷新盤於剛過去周末合計售出約278伙，佔周末整體成交量逾八成。至於德祥（0199）深水埗海壇街海珀則於剛過去周六首輪發售50伙，市場消息指，項目最終於過去兩日共沽約24伙，佔可供銷售單位的48%。

此外，五礦地產（0230）發展、涉及688伙的油塘崇信街蔚藍東岸，及長實旗下涉及266伙的沙田新盤名日．九肚山，預料將於短期內登場。