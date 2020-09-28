恒地新地長實賣樓 佔季內交投六成

共沽1950伙 恒地佔850伙

第三季賣樓王冠軍由恒地奪得，季內共售出約850伙，主要焦點全新大盤包括西營盤藝里坊‧2號、大角嘴利奧坊．曦岸。其中，於本月中起開售藝里坊‧2號，經過兩輪銷售，在過去10日內沽出約130個單位，佔全盤264伙的近五成。同時，季內另一全新盤，香港小輪(0050)及帝國集團合作發展、並由恒地負責銷售的屯門青山公路青山灣帝御‧金灣，於8月初首輪銷售至今，累售約585伙，約佔全盤611伙的96%。

長實季內主力推售三盤餘貨

至於今年首季及次季賣樓王新地，於本季屆居亞軍。當中毗鄰天水圍濕地公園的Wetland Seasons Park第3期累沽約290伙，而屯門御海灣亦售出約210伙；新盤餘貨方面，主要來自南昌站匯璽、元朗PARK YOHO系列。此外，長實就緊隨其後排第三，本季焦點仍集中於將軍澳日出康城SEA TO SKY，連同深水埗愛海頌、馬鞍山星漣海等餘貨，三盤於本季亦共沽出約500伙。