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首三季新盤破萬宗 本季3100宗跌三成 疫情受控發展商勢加速賣樓 全年料約1.5萬宗

【明報專訊】第三季本港面對第三波新冠疫情，加上中美地緣政治關係雙重夾擊影響，令季內新盤交投再度下挫，僅錄3100宗，按季下跌三成。不過綜合今年首三季，在如此疲弱的經濟氣氛下，加上失業率攀升，新盤總成交量仍能破萬宗水平。業界預料，雖然現時成交量僅佔去年全年1.86萬宗的一手新例後最高紀錄約五成，反映銷售步伐明顯落後，但隨着疫情受控，發展商稍後將加快賣樓，料今年全年將達1.5萬宗一手成交，重返2018年水平。

明報記者 張允亭

事實上，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第3期（下稱Wetland 3期），以及恒地（0012）西營盤藝里坊‧2號雖然先後於本月開售，令本月至今一手錄約900宗成交，但仍較上月約1020宗跌逾一成，並為今年4月後近5個月來再度失守一千宗水平。儘管疫情尚未「斷尾」，中小型發展商亦已急不及待作新盤銷售。德祥（0199）與市建局合作的深水埗海壇街海珀、其士（0025）與市建局合作的大角嘴傲寓，及內房萊蒙（3688）及俊和合作的窩打老道新盤128 WATERLOO分別於本月下半月相繼登場。

本月失守千宗 4月後首見

綜合市場資訊，今年7月至昨日止，第三季整體一手成交約3100宗，相對今年次季約4450宗按季下跌約30%。本季新盤市場欠缺逾千伙的全新大盤應市，同時本地第三波疫情自今年7月起爆發，受到社交距離措施掣肘，至本月僅錄約900宗一手成交。

第三季新盤戰集中於新界西，由恒地負責銷售、香港小輪（0050）及帝國集團合作發展的屯門青山公路青山灣帝御‧金灣，與新地屯門御海灣同期對戰，而新地Wetland 3期則緊隨推出，期後戰場更逐步轉移至市區，包括本月中推售的西營盤藝里坊‧2號，令全季整體一手成交量達3100宗水平。不過，若與去年同期、2019年第三季錄約3950宗（即反修例風波開始）相比，按年則下跌約21%。

業界料購買力難現「報復式」反彈

利嘉閣地產總裁廖偉強認為，受惠2019年上半年新盤銷情理想，下半年即使有社會運動，惟售樓處照開，新盤亦續錄成交。不過今年疫情下，售樓處人流受到限制，亦拖累成交量。展望今年第四季，廖相信新界大型新盤蓄勢待發，發展商追趕推盤進度下，新盤成交量有望重返5000宗，料全年累計一手成交量可達1.5萬宗，並較2019年全年下跌兩成。此外，疫情尚未完全消退，加上仍未通關，估計新盤購買力的「報復式」反彈，未必於第四季出現。

相關字詞﹕御海灣 帝御‧金灣 廖偉強 藝里坊‧2號 Wetland Seasons Park第3期 新盤成交 一手市場 第三季

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