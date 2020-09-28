李志成：新盤激戰 凍結二手購買力

本港樓市利好因素浮現，疫情逐漸緩和，積壓的購買力得以釋放，睇樓活動趨活躍，樓市承接不容忽視。另外，發展商經歷一段時間按兵不動後，近日趁市况回暖重拾推盤步伐，剛過去的周末多個新盤共有逾700伙齊推，數量屬今年以來最多。項目分佈於港九新界不同位置，不少採取「貼市價」策略，滿足各類客源需求，搶盡市場焦點，短期將凍結部分地區二手購買力，二手交投料放慢，新盤料續領風騷。

近日登場的新盤不乏豪宅項目，承接情况勢成指標。今年的防疫措施窒礙內地及海外買家來港買樓部署，反映外地買家來港入市的買家印花稅（BSD）在本月首8個月錄432宗，較去年同期大減七成。雖然境外買家減少，不過近期大額成交依然活躍，正所謂「物以罕為貴」，優質豪宅稀有，受實力買家追捧。市場憧憬未來倘疫情進一步回穩，中港有機會恢復通關，勢將帶動豪宅再下一城。

放眼環球經濟，隨着負利率時代來臨，美國聯儲局暗示未來3年不加息，部分樓市辣招，例如2010年引入的壓力測試基本上已過時，建議政府檢討有關措施，降低壓力測試的加息水平，並建議分階段放寬樓價1000萬元以上按揭成數，完善換樓階梯，讓市場健康發展。

香港置業行政總裁

[李志成]