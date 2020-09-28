布少明：千萬富翁愛磚頭

日前，一家外資大行公布有關「香港千萬富翁」的調查報告，結果是，本港共有50.4萬名持有1000萬元或以上淨資產的千萬富翁，佔全港相關年齡人口的8.4%。但最值得一提的是，當中財富主要來自持有的物業，高達78%。由此觀之，似乎買磚頭致富，才是躍升至「千萬富翁」級別的最佳、亦是最簡單的方法。自2016年1月至今，「美聯樓價指數」仍然錄得約三成升幅，反映樓價在逆風下的抗跌力。不少例子證明，買樓是穩健致富的途徑，現今仍有不少準買家「十五十六」，猶豫應否入市？筆者非出身富貴人家，在地產業界打滾多年，由低做起，明白市民上車之苦，其實只要肯努力拚搏及努力儲蓄，上車之夢非遙不可及。

北水待「歸位」 樓價可上升

假如閣下仍未儲夠「彈藥」，毋須灰心，因為去年實施的「新按保」政策，已令上車難度大大降低。但如果閣下是一名首置客，而且已儲有一定資金，兼有實際上車需要，理應先行上車，因為低息水平持續；更重要的是目前入市競爭不大，買樓的主要是香港人。不過，一旦中港通關，北水「歸位」，屆時樓價極可能重新穩步上升。無論如何，正如上述調查所指出，及早上車是「致富」的最佳途徑，港人共勉之。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]