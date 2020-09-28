廖偉強：樓價硬淨 因供不應求

香港人都喜歡投資磚頭，相信房屋是絕對保值的，再加上地小人多，住宅供應長期不足，所以很多港人窮一生之力，都希望可以擁有自己的物業。近年大量北水流入及新香港人的誕生，對本地房地產的需求不斷增加，因此不斷推高香港房地產的價格，即使在逆市之下亦難有大跌的壓力。本地樓價之高昂在世界數一數二，已不是一般小市民可以負擔，很多市民都認為樓價有需要調整回落；不過事實歸事實，近兩年香港飽受中美角力、社會政治事件及新型冠狀病毒等打擊，樓價依然屹立不倒，這些就是供求因素的結果。不過，也有很多市民質疑需求的力度正在減退，為何還可以支撐樓價不跌呢？筆者也持一貫的答案，香港每年房屋供應確實有限，只要市場仍然供不應求，就可以維持消耗及價格，這是不爭的事實。

再從市場競爭的角度看，地產代理的處境也是類似，目前行內大約有4萬名從業員，而以每年房地產的買賣登記數字計算，平均每名代理每年不足兩宗生意。因此，在僧多粥少情况之下，只能以專業能力及優質服務擴大市場佔有率，才能在云云代理中顯出價值、脫穎而出！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]