陳永傑：美國續低息將以數年計

聯儲局較早前調整政策框架，容許通脹率可以在一段時間內高於2%。換言之，美國通脹間歇性高於2%，亦不會觸發美國加息。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克指出，如果公共衞生危機仍然不明朗，聯儲局量化寬鬆措施對經濟刺激效用將會有限。三藩市聯儲銀行行長戴利表示，美國工資上升，不值得信賴，以及不能成為美國就業市場的經濟指標。

港業主續享長期低息

三藩市聯儲銀行經濟刊物稱，新冠病毒肺炎疫情之下，低薪族被解僱的比率高於高薪族，只得高薪族工資在上升，代表性被扭曲，扭曲率可達幾個百分點。美國工資上升不應被視為就業市道好轉。美國勞工部數據顯示，僱員今年第二季平均周薪上升超過10%。

失業率下降、通脹回升及工資上揚均未能成為加息理由，連聯儲局主席鮑威爾也表示，美國低息時期，會數以年計，美國要加息就更難，本港業主可乘搭低息順風車。日前聯儲局議息，出席會議的官員普遍認為，目前零息水平持續至2023年。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]