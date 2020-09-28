曾淵滄：豐盛真高息 不受中美衝突影響

投資者為什麼擔心美國大選？理由是擔心特朗普，擔心特朗普在選情落後時會不斷地使出他的「看家本領」，即極限施壓，他說可能簽署總統行政命令不讓拜登參選，理由是拜登健康欠佳，特朗普如此說也等於告訴，提醒美國那些保守和極端的白人選民，一旦拜登當選而死於任內，美國會出現一個全無白人血統的總統，因為拜登的副總統候選人是非洲裔與印度裔的混血兒。之前，美國保守極端的白人可接受奧巴馬，其中一個原因是奧巴馬仍有一半血統是白人，而且是在白人媽媽家中養大的。

憂特朗普大選前科技戰升級

投資者也擔心特朗普的科技戰，9月3日開始的科技股小股災至今未見底，其中一個理由就是中美科技戰，9月3日至今，美國聯儲局也嘗試托市，發表一些利好的言論，說最早得等到2023年才會加息，但是，依然救不了股市，特朗普選擇在大選投票前2個月提升科技戰強迫Tiktok賣給美國企業，要封殺微信和正式封殺華為。實際上，兩年前特朗普已說要封殺華為，不准美國及其他一切用到美國科技的企業賣芯片及其他零部件給華為，但是，禁令一再展延，展延了2年，終於在離大選投票日不足兩個月的時間正式執行禁令，封殺華為是兩敗俱傷的事，美國供應商會因為封殺令而損失大量訂單，利潤、股價怎麼站得住？

當然，被封殺的對象，股價也難逃一跌。因此，現在不妨留意一些與科技戰及潛在的金融戰無關的股份，今天向大家推薦一隻剛剛於上周五公布全年業績的二線股豐盛（0331）供大家考慮。

豐盛的業務，是電機工程加物業管理，絕對不會涉及中美貿易戰、科技戰及任何商戰，是一家市值只有14億元的小型上市公司，但是主席竟然是新世界（0017）的鄭家純，這也清楚的告訴大家豐盛與新世界集團的關係，單是做新世界集團的生意，就足以養起一家如此規模的企業有餘，在疫情打擊之下，剛公布的業績依然有增長，每股溢利0.68元，派末期股息0.144元，全年股息0.272元，算起來股息率達8厘。

豐盛疫下業績有增長 股息率達8厘吸引

目前有一些高息股之所以高息是因為股價大跌，再以當年派發的股息計算才得到高息，這是不可靠的，而豐盛是真正業績有增長的高息股。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]