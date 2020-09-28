經濟
王弼 投資王道

投資策略

王弼：納指調整幅度要睇蘋果

【明報專訊】美股自9月3日見頂後，繼續調整狀態，主要是先前無論散戶Robinhooder和機構投資者都不問價掃入科技股，等待更傻的後來者接貨，怎料梟雄孫正義利用期權的槓桿效應火上加油，再撳掣篤爆泡沫，大賺一筆揚長而去，這一下令科技股如斷線風箏，因為幾個月來投資科技股毋須理會估值，突然要重回估值，市場需要時間尋回何為合理估值。什麼叫合理，當然難講，但硬要找一些重要指標，可以找蘋果於7月尾宣布一拆四後由95美元水平被喪炒上近138美元作指標。

投資者一定知道，股價拆細無助業績，理論上對股價不會有影響，但一隻過萬億美元市值的股份，竟然被這樣的消息喪炒飈升45%！執筆之時，蘋果股價為108美元，即如果再跌10%，蘋果股價就靠近拆細前的水平。我不是說，蘋果一定會補跌這10%，更不是說納指還有10%的下跌空間，如果地緣政治發生什麼黑天鵝事件，或疫情令全球二度封城，可能不止跌10%，只是如果沒有其他因素，納指這一輪調整，應該調整得七七八八。至於傳統股份，被納指和外圍拖累，也一同遭殃，只是跌幅比納指小，但因早前升幅又不及納指，表現仍是慘不忍睹，不過用較長遠的眼光，板塊只是輪住來炒，因為美股的底氣，全賴聯儲局無限印鈔，8月科技股被喪炒，但不要忘記，只是6月初時，石油股也被喪炒升了一倍，目前石油股低迷，可以是儲貨時機，特別是買交易所買賣基金（ETF），沒有個別公司的風險，除非你真的相信，世界在未來10年將不使用（或大幅減低使用）石油。

油股比6月時低近四成

6月8日，XLE高見47.84美元，執筆之時，XLE只有29.9美元，但目前的原油價格跟6月時差不多，而且疫情、封城、禁飛，始終有完結的一日，那為什麼石油股目前的價格比6月時低近四成？也許理由跟蘋果拆細而暴升四成一樣吧！

另一個王弼喜歡參考的指標，是CNN的市場貪婪指數，月初大跌市前，貪婪指數達80，屬非常危險水平，果然股市應聲下挫，而2月疫情大跌市前，貪婪指數更近100！目前，貪婪指數調整到48，低於50，意味市場有些微恐慌，但未到可以大手掃貨的時候，投資者也許要忍耐一下。

環球超低息，可見將來亦無望加息，人民被迫焗賭，確實有許多陷阱，匯豐控股（0005）跌破海嘯供股價，不知多少靠匯豐收息的投資者遭殃，其實環球銀行股（除美國小部分大行表現較好）風光不再已經是鐵一般的事實，主要是息差太窄，再加上太多規管，匯控更處於政治風眼，如果投資者真的要收息，香港上市的公用股會是更好的選擇。

亂用槓桿買高息債 易一鋪清袋

上述陷阱，更發生於債市，恒大（3333）債價突然大跌三成，私人銀行不少客戶以買高息債食息為生，買這一類債更會動用槓桿，可是債價跌三成，可以即時沒頂！王弼強烈建議，買高息債，真的不可胡亂利用槓桿，否則可以一鋪清袋！上述情况，王弼聽得太多了，大家也不會忘記I Kill You Later（Accumulators）吧？錢財真的是過眼雲煙，如番梘泡一樣，太貪，更會加速它的消散，倒不如不亂用槓桿，安心地投資享受成果更好！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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