經濟
何濼生 濼觀天下

投資策略

何濼生：為何中國不是行國家資本主義？

【明報專訊】復旦大學張維為教授稱 ，說中國行「國家資本主義」根本就是錯得離譜，反映持這說法的人對今天的中國不了解。

上星期《明報》觀點版劉銳紹的一篇題為〈政治馴服的經濟包裝術〉的文章提出中共要求「產業報國」，其潛台詞就是要「聽黨的話跟黨走」，又稱還有一句沒有說出來的潛台詞，就是「黨要錢時快快嘔」。他說的正好可作為張維為教授說法的注脚。

美政黨轉政策不變 華政黨不變政策常轉

香港人一般覺得「聽黨的話跟黨走」很礙耳。但是大家想想：我們寧願政黨政策政治都由資本家大企業主導，還是寧願政黨政策政治都由執政者按國情、按人民最大的利益主導呢？

空話說得漂亮沒有用，我們只須看一看資本主義的美國，「政治說客工業」（lobby industry）產值由1998年的14.5億美元一直升到2010年的35.1億美元；去年游說支出仍高企於34.7億美元。據Investopedia的數據， 過去22年來， 藥廠和健康產品商合共花費了44.5億美元做游說工作。

中國實踐主義打開改革道路

其他落重本做游說的行業包括保險、電能、電子工業和商會等。這些支出還不計大企業給政黨做選舉經費的款項。有趣的是：不少大企業，如Pfizer、Amgen、Johnson & Johnson的政治捐款都同時向共和黨和民主黨捐款。這解釋了李世默的一句名言：在美國你可以更改執政黨，但政策卻總是大抵不變。相反，在中國執政黨無法改，政策多年來卻改變了很多，造就了今天國泰民安的局面。

資本主義常以資本家的利益為先，而社會主義則以社會整體的利益為先。由於在中國共產黨是執政黨，政策由執政黨拍板 ，社會整體的利益由中國共產黨詮釋，這就是資本家最後還是要聽黨的話跟黨走的原由。

當然，「聽黨的話跟黨走」有風險。一是未必符合股東的利益；二是未必真的符合社會整體的利益。按共產黨的邏輯，社會整體的利益先行，企業不能把股東利益凌駕於社會整體利益。而為了避免政策出錯，共產黨會多徵詢各方意見，又會經常先以試點形式推行，也會反思政策力圖改善。

西方執着意識形態難望突破

毛治時代一人獨擁權勢，而又常以意識形態先行，以致大躍進後的改革派領袖劉少奇被指為行修正主義，被毛澤東領軍的文革「炮打司令部」拉下馬成為階下囚。鄧小平繼承了劉少奇的放下意識形態以實踐為本的改革道路，促成了新中國的崛起。反而今天西方國家執着意識形態，社會進步難有突破。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]

上 / 下一篇新聞

國泰鄧健榮：能減成本的都會做 拒回應裁員傳聞 強調不能讓公司倒閉
國泰鄧健榮：能減成本的都會做 拒回應裁員傳聞 強調不能讓公司倒閉
無目的地航班看市場需求 不排除再融資
無目的地航班看市場需求 不排除再融資
羅兵咸：逾期貸款為內銀壞帳隱患
羅兵咸：逾期貸款為內銀壞帳隱患
中芯：未收到旗下產品出口管制通知
中芯：未收到旗下產品出口管制通知
基金公會：香港上市公司董事會應設首席獨立董事
基金公會：香港上市公司董事會應設首席獨立董事
邦德梁江：美國大選添風險 增現金沽期指揸優質股
邦德梁江：美國大選添風險 增現金沽期指揸優質股
2015年8月薦騰訊 至今升3倍 現仍看好
2015年8月薦騰訊 至今升3倍 現仍看好
價值投資選醫療股 華大基因科技領先具護城河
價值投資選醫療股 華大基因科技領先具護城河
澳門迎黃金周 大型酒店劈租招徠 4間五星酒店爆滿 業界：料整體入住率三至四成
澳門迎黃金周 大型酒店劈租招徠 4間五星酒店爆滿 業界：料整體入住率三至四成
傳貴賓廳限制取款 業界：市面現金不足
傳貴賓廳限制取款 業界：市面現金不足
內地研究院理事長：港目前數碼貨幣需求不大
內地研究院理事長：港目前數碼貨幣需求不大
料最遲2022京冬奧會推 攻遠程支付　
料最遲2022京冬奧會推 攻遠程支付　
分拆京東健康上市 京東：申豁免股東保證配額
分拆京東健康上市 京東：申豁免股東保證配額
深深房：恒大回A需進一步溝通
深深房：恒大回A需進一步溝通
震雄：預視5G專用設備需求浮現
震雄：預視5G專用設備需求浮現
初創設案件資料庫 助傷病工友爭權益
初創設案件資料庫 助傷病工友爭權益
5港大學生創辦 美鐵技律師邀請賽奪冠
5港大學生創辦 美鐵技律師邀請賽奪冠
張兆聰：恒生科指料反彈 納指更值博
張兆聰：恒生科指料反彈 納指更值博
黃惠儀：移民收入料減 兼可能墮高稅網
黃惠儀：移民收入料減 兼可能墮高稅網
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大和唱好 比亞迪購17546
金子：大和唱好 比亞迪購17546
張兆聰：美樓巿創新高 創科受惠
張兆聰：美樓巿創新高 創科受惠
蔡金強：一封信引起內房股債慘案
蔡金強：一封信引起內房股債慘案
陳大為：油金比率堅挺 要為地緣緊張做準備
陳大為：油金比率堅挺 要為地緣緊張做準備
謝偉銓：居屋分配宜改「鋪鋪清」機制
謝偉銓：居屋分配宜改「鋪鋪清」機制
教選MPF最佳港股基金
教選MPF最佳港股基金
沈永年：「三條紅線」下買內地樓須知
沈永年：「三條紅線」下買內地樓須知
陸振輝：一場大病隨時變貧窮
陸振輝：一場大病隨時變貧窮
徐惠芳：歐疫情持續 歐元回落
徐惠芳：歐疫情持續 歐元回落
謝紹榮：股價低殘必有因 長揸策略累死人
謝紹榮：股價低殘必有因 長揸策略累死人
陸振球：奧園健康可跟大股東吸
陸振球：奧園健康可跟大股東吸
陸振球：心有不甘 愈輸愈甘
陸振球：心有不甘 愈輸愈甘
林少陽：科技股回調無損向好基調
林少陽：科技股回調無損向好基調
技術取勝：蒙牛處100天線之上
技術取勝：蒙牛處100天線之上
李聲揚：按地域分拆 或是匯控出路
李聲揚：按地域分拆 或是匯控出路
潘迪藍：歐盟輕度隔離 料經濟不致衰退
潘迪藍：歐盟輕度隔離 料經濟不致衰退
蘇沛豐：美團業務復蘇步伐強 現價可吸
蘇沛豐：美團業務復蘇步伐強 現價可吸
李順威：資金轉入細價股
李順威：資金轉入細價股
劉思明：小心反彈後再破底或急跌
劉思明：小心反彈後再破底或急跌
何啟聰：匯控28元爭持 博回穩留意20234
何啟聰：匯控28元爭持 博回穩留意20234
瑞銀亞洲：螞蟻上市利阿里 博反彈購26883
瑞銀亞洲：螞蟻上市利阿里 博反彈購26883
摩根大通亞洲：「恐慌指數」回升 輪證對冲外圍風險
摩根大通亞洲：「恐慌指數」回升 輪證對冲外圍風險
周顯：投資之道 首重「不折騰」
周顯：投資之道 首重「不折騰」
何國良：銀行難做 電子支付潛力大
何國良：銀行難做 電子支付潛力大
王弼：納指調整幅度要睇蘋果
王弼：納指調整幅度要睇蘋果
曾淵滄：豐盛真高息 不受中美衝突影響
曾淵滄：豐盛真高息 不受中美衝突影響
湯文亮：明日大嶼 今日功課
湯文亮：明日大嶼 今日功課
陳永傑：美國續低息將以數年計
陳永傑：美國續低息將以數年計
廖偉強：樓價硬淨 因供不應求
廖偉強：樓價硬淨 因供不應求
布少明：千萬富翁愛磚頭
布少明：千萬富翁愛磚頭
李志成：新盤激戰 凍結二手購買力
李志成：新盤激戰 凍結二手購買力
首三季新盤破萬宗 本季3100宗跌三成 疫情受控發展商勢加速賣樓 全年料約1.5萬宗
首三季新盤破萬宗 本季3100宗跌三成 疫情受控發展商勢加速賣樓 全年料約1.5萬宗
恒地新地長實賣樓 佔季內交投六成
恒地新地長實賣樓 佔季內交投六成
周末一手330宗 第三波疫情後最旺
周末一手330宗 第三波疫情後最旺
加拿芬道巨舖丟吉一年 業主自行經營美妝場
加拿芬道巨舖丟吉一年 業主自行經營美妝場
十大屋苑周末16宗 連續兩月周末雙位數
十大屋苑周末16宗 連續兩月周末雙位數
映日灣享天橋網絡效應 荃灣起居購物方便
映日灣享天橋網絡效應 荃灣起居購物方便
美孚新邨一年來均呎穩守1.3萬
美孚新邨一年來均呎穩守1.3萬
退休收息族 不宜死守匯控
退休收息族 不宜死守匯控