何國良：銀行難做 電子支付潛力大

料進一步「節流」 難免精簡人手結構

從公司經營上，筆者相信管理層已經嘗試在各方面去開源，不過，在未來一段時間，節流將會是各大銀行最管用的手法。以航空業為例，他們需要在新經營環境下裁減大量員工，銀行業的經營困難雖然不至於此，但再精簡人手結構看來是無可避免的。因此在未來，大家可能會聽到更多這方面的消息。至於未來投資價值，雖然市帳率已經回到近20年的低位，但如上述所講，在未來一段時間，盈利的壓力都不會很快消除，因此，投資潛力並不突出。這樣看來，可能只有收購合併這類不可預測的消息，才可以再為股價帶來新波瀾。

銀行業除了面對上述的困難外，也要面對新科技公司顛覆行業的威脅。由於大型金融科技（Fintech）公司預備上市，大家進一步了解到相關領域過去以至未來可預見的發展。在支付（payment）的領域，它的超速發展可以說跟智能手機近10年的大量普及有莫大關係。在中國，利用手機支付的人數由2012年的5500萬，迅速增加至去年的7.65億，即是85%手機用戶已經是手機支付的使用常客。聰明的讀者們可能會問，這個過去的增速確實驚人，但由於用戶滲透率已經相當高，未來的增長會否放緩呢？

當然，以用戶人數而言，要未來有同樣增長速度，可說是不可能。但由於用戶良好的使用經驗，用戶在使用的交易量和交易額都不斷增加，去年非銀行系統的支付金額達到250萬億元人民幣，是2013年的25倍，市場估計未來每年仍然有20%的增長。而且，雖然非銀行系統的支付金額巨大，但細分它的使用類別，消費相關的使用只是所有支付的23%而已，其餘包括佔54%的個人支付和21%的金融支付。

另一個角度看，現時在所有零售銷售金額中，以線上支付的比例亦只是25%左右。由於支付公司在消費相關支付可以收取到更多的費用，所以如何在零售銷售上讓線上支付獲得更多的佔比，將會是國內兩大支付巨頭在未來兵家必爭的一項重要工作。在電子貨幣流行下大趨勢下，未來的發展潛力不可小覷，也是投資者押注所在。

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[何國良 基金看世界]