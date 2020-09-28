何國良：銀行難做 電子支付潛力大

【明報專訊】剛過去的一周，市場一面倒的往下衝，應驗了美大選前兩個月市場收益不好的歷史規律，恐怕在長假前，投資者再次參與市場不會太積極。因此，要走出現時局面，還看10月了。本周，不少話題都圍繞着不少投資者長期持有的某隻銀行股票，由於股價已回落至當年的供股價，年初至今已下跌了超過50%，叫不少長期持有這隻股票的投資者不勝唏噓。其實整個歐洲以至全球，銀行業都面對不少困難。在持續低利率的環境下，銀行的利息收入受到極大影響，有分析師預測，未來3年銀行利息相關的收入將可能出現10%至15%的下跌幅度，在非利息收入沒法有效彌補這個收入缺口前，對銀行的持續經營溢利造成壓力。而且，疫情對有貸款公司的影響將在未來6至18個月，或在銀行的帳目上逐步呈現。因此，投資者對整體銀行業的投資興趣大減，在歐洲上市的銀行年初至今平均下跌了45%。因此，無論血肉長城如何築起，也沒法令這隻股票可以扺抗這波行業的洪流。
料進一步「節流」 難免精簡人手結構
從公司經營上，筆者相信管理層已經嘗試在各方面去開源，不過，在未來一段時間，節流將會是各大銀行最管用的手法。以航空業為例，他們需要在新經營環境下裁減大量員工，銀行業的經營困難雖然不至於此，但再精簡人手結構看來是無可避免的。因此在未來，大家可能會聽到更多這方面的消息。至於未來投資價值，雖然市帳率已經回到近20年的低位，但如上述所講，在未來一段時間，盈利的壓力都不會很快消除，因此，投資潛力並不突出。這樣看來，可能只有收購合併這類不可預測的消息，才可以再為股價帶來新波瀾。
銀行業除了面對上述的困難外，也要面對新科技公司顛覆行業的威脅。由於大型金融科技（Fintech）公司預備上市，大家進一步了解到相關領域過去以至未來可預見的發展。在支付（payment）的領域，它的超速發展可以說跟智能手機近10年的大量普及有莫大關係。在中國，利用手機支付的人數由2012年的5500萬，迅速增加至去年的7.65億，即是85%手機用戶已經是手機支付的使用常客。聰明的讀者們可能會問，這個過去的增速確實驚人，但由於用戶滲透率已經相當高，未來的增長會否放緩呢？
當然，以用戶人數而言，要未來有同樣增長速度，可說是不可能。但由於用戶良好的使用經驗，用戶在使用的交易量和交易額都不斷增加，去年非銀行系統的支付金額達到250萬億元人民幣，是2013年的25倍，市場估計未來每年仍然有20%的增長。而且，雖然非銀行系統的支付金額巨大，但細分它的使用類別，消費相關的使用只是所有支付的23%而已，其餘包括佔54%的個人支付和21%的金融支付。
另一個角度看，現時在所有零售銷售金額中，以線上支付的比例亦只是25%左右。由於支付公司在消費相關支付可以收取到更多的費用，所以如何在零售銷售上讓線上支付獲得更多的佔比，將會是國內兩大支付巨頭在未來兵家必爭的一項重要工作。在電子貨幣流行下大趨勢下，未來的發展潛力不可小覷，也是投資者押注所在。