周顯：投資之道 首重「不折騰」

首先，我不就香港未來樓價表態，只假定它會平穩，或會下跌，皆因分析問題，要定出變數和常數，只集中分析變數，如果連常數也去分析，那就太多條件互動，什麼也分析不了。

揸現金炒股票須常用腦 持房地產不用諗

我教人投資，不管對方是誰，有一個大原則，就是當年胡錦濤講過的﹕「不折騰」。換言之，前路如何，沒有人知道，樓價可能升，可能跌，但現在這個讀者相信人屆中年，財務環境已在comfort zone，絕對不應「換碼」，去自尋煩惱。

持有房地產的最大好處，是所用到的腦汁極少，完全不用諗，可以每天快樂地過活。反之揸現金，或炒股票，就要常常用腦，後果不但是非常辛苦，而且還可能辛苦完還要輸錢，這就是賠了夫人又折兵了。

反過來看，揸樓的最大缺點，是槓桿高，供樓不但辛苦，而且假如樓價下跌，或者是自己失業，則會十分危險。

然而，如果樓已供甩了大半，則已過了危險期，一對夫婦，有兩個單位，一人有一份工，已經是世上最快樂的事，也是世上最安全的處境，用不着為了賺多少少錢，去冒上一絲一毫的風險。

[周顯 投資二三事]