摩根大通亞洲：「恐慌指數」回升 輪證對冲外圍風險

被稱為「恐慌指數」的CBOE波動率指數VIX上周呈上升走勢，或反映市場預期標指波動將增加。如投資者考慮上述因素後，希望為手上持倉對冲外圍風險，可留意市場上近日有一批與標指及納指相關認沽證（PUT輪）產品登場，利用窩輪槓桿特性，以較小注資金，對冲美股下跌風險。相反，如投資者認為美股近日已錄得一定跌幅，希望進場捕捉反彈的話，也可以留意標指及納指的認購證（CALL輪），實際槓桿效應介乎5至12倍不等，投資者可按本身的風險承受能力，揀選合適的條款。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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