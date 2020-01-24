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瑞銀亞洲：螞蟻上市利阿里 博反彈購26883

【明報專訊】阿里巴巴（9988）旗下的螞蟻集團快將在AH市場招股，香港上市擬集資約175億美元，並有機會成為全球歷來最大規模的IPO。有報道指螞蟻最快在下周一尋求通過上市聆訊，之後就會路演以及正式招股，以此推算，有機會在10月底左右正式上市。

作為母公司的阿里巴巴，本來獲看高一線，不過近日美國科技股表現不穩，令本港上市的科技股受到拖累，阿里上周五就失守260元，下試50天線位置，9月至今已跌超過8%，同期跑輸恒指表現。不過市場不少人士對今次螞蟻AH同步上市甚有憧憬，投資者可留意阿里巴巴股價會否因此得到支持。如投資者看好阿里，可留意阿里認購26883，行使價322.08元，2021年2月到期，有效槓桿約7.2倍。相反，如投資者看淡阿里，可留意阿里認沽16977，行使價228.88元，2021年1月到期，有效槓桿約6.2倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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