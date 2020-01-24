金子：大和唱好 比亞迪購17546

據匯控衍生工具提供數據顯示，自月初至9月24日分別淨吸9.8億及1.7億元，同時間淡倉如熊證及認沽證則分別淨流出4.6億及9400萬元，不過資金流是一個參考數字，並不代表資金有淨流入便一定看好股份。其實看整體資金流出流入之外，投資者亦要留意資金是否在搬倉。

上周建議買入中壽購證（28314），但由於正股中壽（2628）跟大市回軟表現不佳，故該證跌近35%，投資者宜先離場。近期內需股具抗跌力，其中比亞迪（1211）成為紅底股，其早前公布業績，截至6月30日止中期純利按年增長約14.29％，至約16.62億元人民幣。

大和維持比亞迪「買入」評級，對其擬分拆半導體業務上市一事保持樂觀，認為這將釋放更多的價值，又預計比亞迪的新能源汽車銷售，將在下半年回升。比亞迪股價上周調整至103元水平，投資者可以貼近100元支持位，吸納其購證（17546）。不過，本周有兩日中秋節及國慶假期，窩輪會蝕時間值，少於3個月內認股證如果可以適宜在假期前沽出，或換至中長期股證。

[金子 窩輪攻略]