蘇沛豐：美團業務復蘇步伐強 現價可吸

恒生科技指數方面，仍須觀察能否迅速重回頸線之上（意味上周五只係假跌穿），若果真跌穿，固然須防指數再大幅下挫，但估計科技股走勢將較為分化：互聯網龍頭抗跌力較強，硬件及中小型科技股則仍有較高風險。畢竟美國總統大選臨近，爭取連任的特朗普會否再打中國牌、向中國科技企業施壓，將是市場焦點之一。

可開始吸納互聯網巨頭

雖然特朗普政府針對的包括TikTok和騰訊（0700）旗下的WeChat等軟件服務，但中國互聯網公司絕大部分收入來自內地，就算被美國壓制，受影響應不及硬件公司嚴重，因為美國在高科技硬件產業鏈當中舉足輕重，這在華為事件中清晰可見。近期科技股之表現亦反映上述之風險差異，騰訊和美團（3690）等較為硬淨，小米（1810）、中芯（0981）、瑞聲（2018）等則跌幅較大。目前可開始吸納互聯網巨頭，由於美國禁WeChat至少在氣氛上對騰訊有些影響，美團值得率先考慮。美團於第一季受疫情拖累錄得虧損後，第二季業績已強勁反彈，利潤率創新高，餐飲外賣、酒店及旅遊和新業務之收入均勝預期，估計復蘇蘇步伐將於第三季持續並較同業更強。疫情帶來的消費模式結構改變，亦令美團之長線前景更趨樂觀。現價吸納，中線目標290元，跌穿200元止蝕。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]