潘迪藍：歐盟輕度隔離 料經濟不致衰退

這些憂慮顯然嚇壞了投資者，引發上周一歐元區股市下挫3.7%。但仔細觀察新控制措施，可以看到歐盟各國決策者其實是急於避免重演今年春季全面封城，所以他們選擇「輕度隔離」方式，以最大程度地減低對經濟的影響損失。

快速出手 免全面封城挫經濟

除非近期陽性檢測個案激增轉化為住院和死亡人數的相應急增，否則我們有理由預期，歐盟國家這種與疫情並存的做法只會令歐盟的經濟復蘇速度放緩，或者極其量令經濟復蘇暫停，而不致引發新的經濟衰退。 簡而言之，歐盟現時最可能出現類似美國那種「階梯式」經濟復蘇，而不致出現第二次經濟活動急劇收縮。當然，收緊限制措施將會帶來經濟成本，但歐盟的目的是將這些成本降至最低。

儘管馬德里的新禁令限制人員流動，但學校、商店和餐廳都維持營業，人們仍然可以上下班，而英國政府亦避免完全關閉接待場所。在法國，當局根據不同地區的疫情，設置不同門檻的措施，例如限制團體活動，但同時又避免實行對經濟造成更大破壞的措施。

法國政府還放寬了一些現有的限制措施，例如最近放寬了小學完全停課的規定。至於一早就迅速禁止前往高風險地區旅遊的比利時，亦將會稍為放寬這方面的限制。總而言之，歐盟新一輪限制措施與3月和4月實施的大規模隔離措施有根本分別，不能就此就引伸說，歐盟將會重新陷入經濟衰退。

無疑，新控制措施將會令一些倚賴緊密社會接觸的板塊的復蘇暫停，但歐盟的經濟大體上仍然可以正常運作，應該會繼續維持復蘇。

測試規模擴大 確診宗數上升合理

儘管如此，新冠病毒的陽性檢測人數上升仍然會引發問題，就是歐盟各國決策者在被迫實施經濟代價更大的限制措施之前，可以維持在目前這種狀態多長時間？

每日陽性測試個案數目可能不是最好的衡量標準，因為現時測試規模已經擴大很多，很難將第二波數據與第一波數據簡單比較。例如，法國近期每日新增1萬多宗確診案例，比起4月初高峰時每日新增約4500宗高出一倍有多；但法國最近每星期檢測規模已擴大至100萬人以上，比起4月初的每星期檢測12萬人，亦多出很多倍。其他歐盟國家亦同樣擴大了檢測規模。

因此，觀察新冠疫情相關的住院和死亡人數，可能更有意義。與陽性檢測人數相比，住院和死亡人數可以更準確地反映醫療衛生系統受到的壓力。在3月和4月，就是因為住院人數出現指數級增長，迫使歐盟多國政府在全國實行封城令。然而，住院和死亡人數也是滯後指標。不過，直至目前為止，與第一波疫情相比，這兩個數據上升的速度較為緩慢，亦好像更加滯後。這是令人鼓舞的。

此外，歐盟的醫療衛生系統為第二波疫情所作的準備已經比之前好得多。它們在治療新冠肺炎患者方面較有成效，並且擴大了醫院的收容量，尤其是深切治療部。因此，歐盟各國決策者比較有信心，他們可以控制住第二波疫情，而不必倚靠更嚴格的隔離措施，以免經濟全面受到影響。當然，如果住院和死亡人數開始迅速上升，歐盟各國的決策者就會面對更大壓力要採取更嚴格的限制措施。這很大程度取決於現時的測試、追蹤和隔離程序破壞感染鏈的效率。

儘管這只是我個人推斷出來的一般性結論，但我同事的經歷顯示，這些測試、追蹤和隔離程序還有很大的改進空間。本公司一名駐巴黎的同事在15日前出現新冠肺炎症狀之後，先進行測試，然後再自我隔離；但其測試結果（陽性）要到4日前才出來。到負責追蹤傳播鏈的工作人員打電話給他，以確定他曾經與哪些人緊密接觸時，已經過了11日。這些工作人員必須承認，到那時才嘗試確認緊密接觸者及嘗試截斷傳播鏈，已經太遲。從很多有關測試積壓的新聞報道來看，這似乎是法國和英國的普遍現象。

很明顯，歐盟測試和追蹤系統的短板令人憂慮。不過，這些系統應該會有所改善，從目前的疫情數據來看，與其醫療服務能夠負荷的上限仍有好一段距離。當然，無人能夠保證歐盟的疫情將來不會惡化，但以現時的情形來看，歐盟實施的輕度隔離措施應該不會嚴重到令其經濟再次陷入衰退。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]