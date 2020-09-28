李聲揚：按地域分拆 或是匯控出路

如今半年過去，股市近期不濟，但王維基的香港電視（1137）股價仍較小弟寫文時升超過一個開。匯控呢？不消提，股價跌至N年新低，近期又頻上頭條。

股民十分奇怪，評論其他人的男女關係時，總愛叫人斬纜。但面對自己的股票不停下跌，卻只會謾罵。忠言逆耳，但面對惡劣的股票，除了沽售，並無他法（當然膽識財力夠大的可以沽空）。

不過，小弟不愛跟紅頂白一沉百踩。眾人怒罵匯控管理層（真的這麼差？）甚至服務質素（誰說服務質素和股價有必然關係？可能是反向關係？）。

小弟今次再挑戰主流意見，為匯控說幾句公道話。匯控弄至如斯田地，相信有六七成是大環境所致，公司本身的問題，頂多佔三四成。

此話何解？十分簡單，我們看看其他銀行股的表現。請問，有哪一家銀行股價今年表現出色？內銀自成一體系，跌幅算較小，但建行（0939）和工行（1398）股價年初至今也跌兩三成。香港的恒生（0011）和中銀香港（2388）也差不多。但中港銀行股已近乎是全球表現最出色的了。

我們看看，美資銀行的王者摩根大通（JPM），也跌三成多。其他如花旗（C）富國（WFC）等就更不堪，股價跌了五六成，和匯控差不多。所以，真的是匯控獨特的問題？

賺不到錢 如何可派高息﹖

早說過，罪魁禍首是英倫銀行（但無人敢去鬧），粗暴制止銀行派息，連當年沒有向政府求救的匯控也不例外，相當搞笑。英資銀行方面，渣打（2888）和巴克萊（BARC）今年來也跌了五成，國民西敏（NWG）及駿懋（又名萊斯銀行，LLOY）更跌夠六成——比匯控更差。所以，真的是匯控獨特的問題？

小股東仍在幻想匯控來年會再派息——這倒不是錯，但誰說這就有助股價？事實上星期英倫銀行似乎已暗示英國銀行可望恢復派息，但股價照跌不誤。小股東仍在看匯控的所謂8厘息，是以倒後鏡去看，但股票是買將來。

不錯，匯控來年有可能會派發2020年的末期息，但分析員預期派息只是0.66港元——容我提醒大家，匯控2006年的派息，差不多是6港元。派息只剩一成，股價可以怎樣？當然，分析員預期2021及2022年的派息，可以去到2.3及2.8港元——但這仍然遠較金融海嘯前為低，股價當然不及當年，比較什麼供股價，有何意義？

匯控為何派息不佳？很簡單，因為賺不到錢。匯控風光時，2007年純利達到近190億美元。今年呢？分析員預期是44億美元，比金融海嘯時更低，所以股價當然也去到低位。將來呢？分析員預期，直到2022年純利仍只有120億美元，是高峰期的六七成。

息差拾級而下 銀行難靠本業賺錢

然後看看其他公司，例如騰訊（0700）、港交所（0388）等等，純利和當年相比升了多少？股價長遠來說，還是反映盈利。如匯控或國泰（0293）般，盈利十幾廿年上上落落的，股價當然也不會好。

但為何匯控純利不佳？除了壞帳及不停被罰款外，很多人忽視了最基本的原因。銀行基本業務是啥？就是存款貸款，當中的差價就是息差。現在銀行息差如何？筆者供樓的利息是兩厘（並非在匯豐），請問銀行如何賺錢？金融海嘯前，2005年匯控的息差是2.59厘。去年？是1.07厘。不用是專家也猜到利潤當然難看。

那為何息差收窄？就要多得美國聯儲局的量化寬鬆，長息短息全部壓低。銀行存款利率早已減到近零，減無可減，但貸款以及投資利率不停在跌，息差如何不收窄？

反全球化當道 「環球銀行」模式反成負累

以上種種，均解釋了為何銀行股自金融海嘯後表現差劣。仍念口簧說什麼「百業之母」的，是活在過去。不過，匯控禍不單行的是捲入了政治漩渦。以前全球化是主流價值，匯控自然如魚得水。

現在正好相反，全世界是反全球化。「環球銀行」這套商業模式，反成負累。美國固然看它不順眼（而金融海嘯中匯控還在美國損失慘重），中國也要修理它，就連英國也批評匯控只顧中港利益——何止是兩面不是人？是三面不是人！

解決方法？其實沒有太多。不過近來Tik Tok的鬧劇，倒令小弟有個大膽提議：其實多年已有人提出，匯控應該分拆業務。搞一間匯控中港，一間匯控英美歐，像所羅門王一樣，將婦人爭的嬰兒一斬為二，豈不美哉？和所羅門王故事的母親不同，相信股東應會同意各取所需。

（作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]