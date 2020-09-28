林少陽：科技股回調無損向好基調

整個9月份，恒指幾乎是由頭跌到尾，但起初不少增長型股份仍然守得頗穩，直至過去一個多星期才真正全面失守。上周跌勢頗急，反而是一次過釋放了之前在市場中存在已久，但未被公眾認知的負面因素。其中一個，估計是中國恒大（3333）可能陷入財困的市場傳聞。雖然消息很多，真假難辨，但有一點可以肯定的是，恒大向來以極高財務槓桿經營，總負債接近2萬億人民幣（其中帶息負債8355億），相對於約1300億元的股東資金，財務槓桿逾15倍。由於涉及的金額龐大，牽涉的債權人除了主要國內銀行外，還有整個房地產市場供應鏈內的供應商，以及無數購買了恒大物業而尚未收樓的小業主。

恒大財政狀况緊張 事前有迹可尋

正正因為如此，很多市場人士都相信，恒大應該是被列入大到不能倒的其中一隻內房股。對恒大採用太高槓桿經營有戒心的投資者，最多是不買公司的股票及債券，未必夠膽沽空集團的股票。

恒大最近的財政狀况較為緊張，事前其實是有迹可尋，包括中央政府早前設置「三條紅線」下令高負債公司在限期之內必須減債，隨後恒大宣布「七折賣房」銷售策略，以求套現資金盡快減債。出人意料的是，恒大「七折賣房」的促銷手法，亦未有令國內的樓市明顯降溫，過去一個月主要發展商的預售表現，普遍仍然錄得不同程度的按年升幅。

恒大的財務狀况，對其主要往來銀行，可說是影響重大。上周的負面新聞，算是為最近兩個多月中資銀行股持續弱勢，起碼算是有個交代。不過，老實說，全球銀行股面臨的困局，並不是中資銀行所獨有。英資的匯控（0005）及渣打（2888），在全球零息兼內外受敵的情况下，年初至今市值已蒸發過半。即使作為環球銀行典範的摩根大通（JPM），今年市值亦不見了33%，巴菲特愛股之一的富國銀行（WFC）因為醜聞纏身，年初至今股價急挫56%，亦在提醒投資者，今次由疫情帶動的經濟衰退，其實是要還的，而明顯地，其中一班負責找數的，就是各國主要銀行的股東！

零息疫情夾擊 全球銀行股積弱

今個月，我們的投資組合，雖然已經幾乎全線出清所有銀行股，仍是避不過科技股回調對組合所帶來的衝擊。然而，與銀行股的積弱不同的是，絕大部分科技股都是疫情的受惠者，即使未能真正受惠，他們對經濟周期下行的敏感度亦相對較低。今個月的股價回調，對行業發展的基調，其實是沒有任何影響。為今之計，惟有暫時忍耐一下，同時祝願恒大可以安然通過今次考驗。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]