陸振球：奧園健康可跟大股東吸

要知道，不少內房確是以極高槓桿操作，有指恒大的槓桿率高達15倍，只要資金回籠有所阻延，出現資金鏈斷裂，那不單是內房股會受累，甚至借錢給該公司的銀行和購入其債券的基金或私人銀行客戶，也可能會火燒身。

不過，高槓桿也令到內房業務往往擴張神速，如資金鏈沒出事，內地樓巿保持上升，內房股價升幅也可以相當驚人，更有一種說法，只要是借得夠狠，業務規模夠大，便可得到「大到不能倒」的護身符，一旦有事，借錢給你的更是睡不安穩，不敢追數，甚至會借更多以助你渡過難關。

負債比率由71%降至39%

當然，作為投資者，最好還是投資債務受控的企業，如大家仍鍾情內房相關公司，可留意一下奧園健康（3662）這隻結合內地物業管理和大健康概念的股票，該股的總負債雖由2015年度的1.286億多人民幣逐年上升至2019年的5.4億多元人民幣，但相對其總資產值的1.81億多元增至13.86億元多，即總負債相對總資產的比率由2015年的約71%，到了2019年反而降至只約39%（見圖1），反映其負債情况逐步改善，相信沒存在所謂資金鏈可能斷裂的問題。

股價上周跌抵升軌

另外，奧園健康5月時曾高見9.73元，及至本周曾低見5.94元，調整幅度達39%，且剛好跌抵2019年6月最低位延伸的上升軌支持（見圖2），其控股股東兼中國奧園（3883）主席郭梓文上周也開始購入奧園健康150萬股，大家也可趁機追隨郭主席吸納這隻股票，有一定值博空間。

[陸振球 投資超限戰]