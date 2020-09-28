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謝紹榮 食腦本世界

投資策略

謝紹榮：股價低殘必有因 長揸策略累死人

【明報專訊】匯豐控股（0005）今年可算是多災多難，股價屢見多年新低。本欄曾於8月10日撰文指出匯控夾在中美兩國之間慘變「夾心人」，左右做人難，是非將無日無之。言猶在耳，上周外媒傳出匯控涉嫌協助洗黑錢，同時，市傳中國商務部又可能把匯控列入「不可靠實體清單」。

受到中美雙重夾擊，匯控股價頓時失控，不斷尋底。由於本欄已不下一次跟大家分享環球銀行業今不如昔之見解，故不贅。造成今日如斯田地，除了匯控自身因素外，也跟華人喜以「只買不賣」（又稱「長揸」）心態管理資產。

撇除一大堆行為經濟學詞彙如「損失厭惡」、「保守性偏差」、「羊群行為」等心理因素外，華人為何對「只買不賣」這理財概念如此執著呢？這也許跟華人慣常臆斷「賣田賣地賣祖屋」是傳統二世祖的敗家行為有關，久而久之，華人連帶認為出售資產是很丟臉的事。

華人有篤信「長揸必勝」傳統

再加上，過去數十年「長揸」房地產的華人，大都成為了「人生勝利組」，結果令更多華人篤信「長揸必勝」，並誤以為此法放諸四海皆準。舉個例子，無論華人跑到哪個國家移居，在自己仍未了解是否適應當地社區之前，便已有購買當地樓宇之衝動，彷彿買樓是穩賺不賠的投資，完全懶理當地樓宇二手市場交投量、租賃市場回報率、稅務法規等投資考慮因素。

事實上，世上沒有穩賺不賠的投資項目，也沒有恆久不變的賺錢法門。恕直言，過去不少港人因持有物業而致富，但他們大都不明白過往數十年樓宇不斷升值的真正原因，他們大多只是盲目信奉「磚頭升值」或「長揸必勝」。

拒學「止蝕」 容易血本無歸

直言不諱，不少香港散戶賺錢法門由始至終都是獨沽一味「長揸」，從不懂得止蝕止賺。以往香港經濟穩步上揚、銀行業受惠於全球一體化，長揸大藍籌如匯控當然沒有問題，可是當一個地方經濟又或者一個行業長遠勢頭逆轉時，但投資者仍故步自封，拒絕學習止蝕的話，便很容易血本無歸。

常言道「股價低殘必有因」，就算是藍籌股亦不例外。散戶們不要再誤解「長線投資等如長揸」而漠視止蝕原則，須知留得青山（現金）在，哪怕沒柴燒？

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]

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