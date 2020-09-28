經濟
徐惠芳 匯市前瞻

投資策略

徐惠芳：歐疫情持續 歐元回落

【明報專訊】美匯指數攀升並創下8周新高，全球疫情擔憂為美元帶來避險支持。美國房地產數據表現亮麗，美國眾議院兩黨通過臨時支出法案，避免政府關門。芝加哥聯儲主席埃文斯表示，美聯儲仍需要討論新的平均通脹目標，但可以在通脹達到平均2%的水平前開始加息，更多的量化寬鬆政策可能不會為美國經濟帶來刺激。

歐美地區疫情反彈，市場擔心歐洲、英國、美國會再度封關，避險情緒推升美匯指數短線反彈。美匯指數在92水平附近築底，現時升至94.30水平，技術走勢向上，保歷加通道持續擴闊，反映匯價短線仍往上，不跌穿93.50的10天線支持，美元走勢仍向好。

避險情緒升溫 美匯指數短線反彈

英鎊兌美元微升，英國首相約翰遜表示，財政大臣蘇納克對經濟前景一直持現實態度，政府共同制定一攬子措施，正盡一切努力支持就業，英國顯示控制病毒的決心，令英鎊微升。若今年年底英國和歐盟能達成協議，不一定是自由貿易協定，但至少是一項足以排除英國面臨懸崖邊緣的協議，將支持英鎊。市場將繼續觀望英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）講話。

脫歐過渡期將於今年底結束，首相約翰遜表示，無論英歐貿易關係協定能否談成，10月15日是談判最後期限。歐盟官員表示，雙方達成協議後，還需時間各自將協定內容立法。英鎊兌美元現時在1.2755水平整固，趨勢往下，上方阻力1.2830、1.2910。

歐元兌美元下行，優於預期的製造業數據沒有扭轉歐洲疫情擔憂的壓力。德國和法國的製造業數據向好，只對歐元帶來短暫支持。德國及法國9月Markit服務業業PMI均不及預期，並跌至50下方。歐洲央行報告顯示，資產負債表擴張程度超預期，新冠病毒新增病例激增，阻礙經濟復蘇，恐怕整個歐元區會因疫情再度封鎖。

製造業數據勝預期 未扭歐元下行趨勢

德國9月IFO商業現况指數為89.2，前值87.9；德國9月IFO商業預期指數為97.7，預估為98.0；德國9月IFO商業景氣指數為93.4，預估為93.9。歐元兌美元失守1.1780的50日天線，6月份以來的上行趨勢告終，短線要重回1.1720上方，才能暫時止住跌勢。歐元現時在1.1670水平整固，上方阻力在1.1780、1.1820。

瑞士9月央行利率會議，維持利率在負1.25厘至負0.25厘、活期存款利率在負0.75厘不變。瑞士央行預期，2020年GDP將收縮5%左右，央行願意更強力地干預外匯市場。瑞士央行行長喬丹表示，在貨幣政策方面，情况基本上沒有發生變化，將動用一切工具應對極度不確定的經濟環境。美元兌瑞郎現時在0.9270水平整固，趨勢往上，上方阻力0.9345、下方支持0.9150。

免責聲明：本研究報告內容既不代表國泰君安外匯有限公司（國泰君安）的推薦意見也並不構成所涉及的個別槓桿式外匯產品的買賣或交易之要約。同時，本研究報告並不構成，亦無意作為，也不應被詮釋為專業意見。

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國泰君安財富管理投資顧問

[徐惠芳 匯市前瞻]

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