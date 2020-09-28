徐惠芳：歐疫情持續 歐元回落

歐美地區疫情反彈，市場擔心歐洲、英國、美國會再度封關，避險情緒推升美匯指數短線反彈。美匯指數在92水平附近築底，現時升至94.30水平，技術走勢向上，保歷加通道持續擴闊，反映匯價短線仍往上，不跌穿93.50的10天線支持，美元走勢仍向好。

避險情緒升溫 美匯指數短線反彈

英鎊兌美元微升，英國首相約翰遜表示，財政大臣蘇納克對經濟前景一直持現實態度，政府共同制定一攬子措施，正盡一切努力支持就業，英國顯示控制病毒的決心，令英鎊微升。若今年年底英國和歐盟能達成協議，不一定是自由貿易協定，但至少是一項足以排除英國面臨懸崖邊緣的協議，將支持英鎊。市場將繼續觀望英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）講話。

脫歐過渡期將於今年底結束，首相約翰遜表示，無論英歐貿易關係協定能否談成，10月15日是談判最後期限。歐盟官員表示，雙方達成協議後，還需時間各自將協定內容立法。英鎊兌美元現時在1.2755水平整固，趨勢往下，上方阻力1.2830、1.2910。

歐元兌美元下行，優於預期的製造業數據沒有扭轉歐洲疫情擔憂的壓力。德國和法國的製造業數據向好，只對歐元帶來短暫支持。德國及法國9月Markit服務業業PMI均不及預期，並跌至50下方。歐洲央行報告顯示，資產負債表擴張程度超預期，新冠病毒新增病例激增，阻礙經濟復蘇，恐怕整個歐元區會因疫情再度封鎖。

製造業數據勝預期 未扭歐元下行趨勢

德國9月IFO商業現况指數為89.2，前值87.9；德國9月IFO商業預期指數為97.7，預估為98.0；德國9月IFO商業景氣指數為93.4，預估為93.9。歐元兌美元失守1.1780的50日天線，6月份以來的上行趨勢告終，短線要重回1.1720上方，才能暫時止住跌勢。歐元現時在1.1670水平整固，上方阻力在1.1780、1.1820。

瑞士9月央行利率會議，維持利率在負1.25厘至負0.25厘、活期存款利率在負0.75厘不變。瑞士央行預期，2020年GDP將收縮5%左右，央行願意更強力地干預外匯市場。瑞士央行行長喬丹表示，在貨幣政策方面，情况基本上沒有發生變化，將動用一切工具應對極度不確定的經濟環境。美元兌瑞郎現時在0.9270水平整固，趨勢往上，上方阻力0.9345、下方支持0.9150。

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國泰君安財富管理投資顧問

[徐惠芳 匯市前瞻]