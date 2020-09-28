陸振輝：一場大病隨時變貧窮

看到這些消息，作為退休者，真是百般滋味在心頭。普通人的62歲，正就是剛剛退休的年紀，如果保養得宜，就正是風華正茂、享受人生之時。但命運總會為人生開玩笑，很多有一番作為的人都會遽然而逝，原來生命在時間長河中有時是如此的不堪一擊，因此退休者真的要珍惜自己，在退休的旅途中持盈保泰，才能有機會享受自己的優游歲月了。

注重健康是每一個退休者面對的重中之重任務。有人說，中產者和貧窮者之間，有時不過是隔着一場大病而已！華大基因董事長汪健接受了鳳凰衛視訪問時說到，「60%的人將60%的積蓄用於生命的最後28天」！這不是危言聳聽，而是千真萬確的事實！

親身經歷過才會知道，即使是中產階級，也根本無法承受一場大病帶來的經濟損失，不管是孩子、自己還是父母。因此，在可能的情况下要善待自己和家人，珍惜生命才是最必要的應對。其實每個人都是幸福的，只是自己的幸福，常常都只存在於別人的眼裏。幸福這座山，原本就沒有頂、沒有盡頭，退休者要學會走走停停，看看山嵐、賞賞虹霓、吹吹清風，心靈在放鬆中得到生活的滿足，不要再爭逐於名韁利鎖，就可以自得悠然。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]