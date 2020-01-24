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教選MPF最佳港股基金

【明報專訊】8月份強積金回報不俗，根據強積金顧問公司駿隆研究顯示，截至8月21日止的8月份，人均賺1.7%或3928元，當中股票基金升2.5%；混合資產基金指數升2.1%；固定收益基金指數則持平。相信不少年輕人都會在強積金之中，選擇較高風險的股票基金，尤其是港股基金，當中哪些收費廉宜而且回報不俗呢？

明報記者 黃清瑤

根據積金局基金平台網頁顯示 ，在市場上，單純的香港股票基金有26隻，最近期基金開支比率由最低的0.98%到2.1%不等，當中近期表現較好的是「安聯香港基金- B」，由年初至8月31日，基金累積回報為11.6%，過去一年亦升25.89%，該基金主要持股有騰訊控股（0700）、友邦保險（1299）、香港交易所（0388）。基金開支比率為1.24%，收費方面尚算廉宜，但留意歷年表現，2018年港股確有調整，該基金錄得負17.2%回報，表現最好是2017年錄得33.86%的增長，過去5年累升47.69%，遠低於其他開支比率較低的基金。

表現次佳的港股基金是「永明施羅德強積金香港投資組合 - A」，基金由年初至今增長10.75%，過去一年亦增長29.45%，不過開支比率高達1.69%。至於歷年表現方面，基金在2018年時亦跌14.94%，2017年時大升39.31%，過去5年累升67.22%，雖然開支比率較安聯香港基金高，但增長表現及風險管理方面明顯優於安聯香港基金。

永明海通表現相若 前者開支比率較高

永明彩虹強積金計劃下每項強積金成分基金都發行兩類單位（兩項預設投資策略成分基金除外），分別為A類單位及B類單位，A類單位適用於自僱人士及僱員人數100人以下的公司之供款成員，B類單位適用於個人帳戶成員、可扣稅自願性供款帳戶成員及僱員人數不少於100人的公司之供款成員。如作出比較，會發現B類單位產品表現輕微優於A類。永明施羅德強積金香港投資組合的B類單位，在過去5年累積回報排行第一，升68.94%。但要留意基金是施羅德投資管理和永明金融合作提供之產品，因此，受託人是匯豐機構信託服務(亞洲)，而非永明信託。

其次表現較佳的是「海通MPF香港特區基金-T」、「永明基本計劃香港股票基金」、「海通香港特區基金-A」及「永明綜合香港股票基金」，他們在今年首8個月的回報介乎10.34%到10.52%，過去1年回報介乎25.25%至28.83%，不過兩隻永明強積金計劃的開支比率分別為2%及2.1%，是26隻香港股票基金之中收費最高的。

論回報及開支比率方面，「海通MPF香港特區基金 - T」收費相對廉宜，長線回報亦相對平穩，2019年升15.28%、2018年跌14.64%，2017年升50.19%，過去5年累升68.59%，高於「施羅德強積金香港投資組合A的67.22% ，開支比率亦低0.06個百分點。

收費低基金 大部分跑輸

另外統計了10隻開支比率最低的港股基金，他們的開支比率由0.98%至1.33%，今年首8個月，除了安聯香港基金表現高於10%，其餘基金回報均不高於2%，普遍亦錄得負增長。就以其中跌15.08%的「友邦優選中港基金」為例，雖然開支比率只有0.98%，但過去1年回報僅微升0.15%，過去5年累積回報亦只升27.65%，其餘9隻基金在過去5年普遍累升至少45%。反映收費低的強積金港股基金，大部分表現都跑輸。

如要在眾多港股基金之中作出選擇，首先要了解自己可承受風險的能力，就以可承受較高風險的年輕人而言，雖然開支比率高於1.5%以上算是較昂貴，但所謂「一分錢一分貨」，若以長遠回報表現為選擇參考指標，建議首選可以選擇「海通MPF退休金計劃」，其次是「永明施羅德強積金香港投資組合」。

參考長遠回報 可揀海通永明

如果可承受風險能力屬於中等或以下，又希望在組合加入小量高風險組合，建議可以選擇開支比率較低，中長線表現不過不失的基金，如過去5年累積回報為57.24%的「國人壽香港股票基金」及過去5年累積回報為55.81%的「中銀保誠我的強積金香港股票基金」。

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