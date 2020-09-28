經濟
謝偉銓 銓之講場

投資策略

謝偉銓：居屋分配宜改「鋪鋪清」機制

【明報專訊】「居屋2020」本月初開始接受申請，涉及四個屋苑、合共7047個單位。今期居屋售價由原定的市價六三折下調至六折，當中粉嶺山麗苑的平均呎價只需約5000元，細單位最平117萬元；位於市區的鑽石山啟翔苑「樓王」單位亦只售489萬元，估計將會吸引大批合資格市民入表認購。

今屆政府聽取了筆者的建議，將資助出售房屋售價由過往與私樓市價掛鈎，改為與市民收入及供款能力掛鈎。因應黑暴、疫情等影響，非業主住戶家庭入息中位數有所下跌，房委會決定調低居屋售價，做法絕對合理。但當整體供應未有顯著增加，售價下調只會進一步刺激需求，並不能幫到更多有需要的市民，甚或會令純粹因運氣欠佳，未能受惠今次額外折扣的申請人感到更為不公。

筆者早於年多前促請政府，協調房委會、房協及市建局等有提供資助出售房屋的機構，改革相關抽籤制度，適度提高屢次抽籤失利的「黑仔」申請人的中籤比率，改變現時「鋪鋪清」的抽籤方法。

參考公屋輪候制 讓市民看到上車希望

另一做法是參考現行的公屋輪候制度，按照各個覓地建屋及重建計劃的落實進度，制訂資助出售房屋輪候冊及平均輪候時間，讓市民可大致預計到要等多久才有望置業安居。這樣除了較為公道，有利申請人作出租樓、置業，以至成家立室、生兒育女等計劃，亦有助爭取市民支持不同的建屋計劃，將新增單位數目量化為自己可縮短多少時間上車。

此外，房委會近年已因應實際申請情况和綠置居計劃的推出，多次調高白表申請者可獲分配的居屋單位比例，做法合理，例如今期居屋就差不多是綠白表各佔一半。然而在經濟「疫」境下，租住私樓、尤其是狹小劏房的市民，其租金壓力與置業需要一般比公屋租戶更為迫切，當局應考慮再進一步調高居屋白表比例，讓更多非公屋居民一圓置業夢。

至於針對非長者單身申請者「抽居屋難過中六合彩」的問題，當局可考慮在每一期居屋指定某個數量或比例的單位，專供這類單身人士申請，與單身長者及家庭申請人分開抽籤，令他們看得見置業安居的希望。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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