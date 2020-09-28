陳大為：油金比率堅挺 要為地緣緊張做準備

若用以上的數字計算銅價/金價比率，再放入大圖的話，銅金比雖有小反彈，但離上一個頂尚遠，而且已形成一底低於一底的形態。換言之，銅價相對金價將會跌得更厲害。在兩者現時的產能都沒有瓶頸下，價格更多由需求決定。若市場對金的需求多過銅，通常反映市場預期經濟轉弱，對能轉化成公用資產和各種消費品的零件和耗材的銅的需求下跌，避險至金的需求相比於銅高。

只是，由於兩者俱在下跌，連同歐元、日圓，甚至比特幣等兌美元亦下跌。即是相比金和銅，以至歐元、日圓和比特幣，市場更渴求美元。再考慮到當中，日圓兌美元跌幅最小，即是市場轉去risk-off mode之餘，更因為前文提過無論聯儲局還是美國政府都再沒有便宜和容易獲得的錢注入市場，因此在美元供應沒增長下，金價也要跌。

資金避險 股金匯齊跌

那麼金價也下跌了，在risk-off 加上錢少的場景下，股價相對也就好極有限，不能不跌了。

現時預期通脹率由原本再多6至8周就可達到2%，變成由1.7%的強水平掉頭向1.60%前進。由於預期通脹率和銅/金比率有正相關，而且後者對下跌更敏感更早出現，也就是說通過看銅和金的期貨，可預期通脹率重新下跌（除非聯儲局和政府雙管齊下再大泵錢）。另一方面，在這樣的背景下，銀行會繼續把資產轉移至低風險的定息國庫券（US treasury）而不做貸款，這反映在孳息曲線上就是曲線變得更斜。而此兩者合起來，意味錢流向極為避險的方向，亦即股/金比進一步下跌，既然金已下跌，則股也無法不跌。

唯一值得注意的是：石油沒跟隨股、金、銅等的幅度下跌。然而，從歷史上講，油/金比、銅/金比，和預期通脹率都基本正相關，只是出現的時機有不同。由於油/金比整體仍是下跌的趨勢，但最近油/金比相對堅挺。油價這種行為，是否又反映市場預期會出現軍事衝突？至少是小規模的區域衝突？如此，金價有沒有機會提早反彈？軍工會否亦隨之上升？值得做好準備。

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[陳大為 世界為觀]