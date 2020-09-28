經濟
蔡金強 奧陸之聲

投資策略

蔡金強：一封信引起內房股債慘案

【明報專訊】上周四下午，香港和內地資本市場流轉一個關於「恒大集團（3333）向廣東省政府尋求支持」的PDF，內容是懇求省政府幫忙恒大地產A股借殼上市，要不恒大明年1月底就得償還戰投1300億元人民幣投資和137億元人民幣利息，內容還詳細列舉了恒大的借款方詳細資料和可能引起的系統風險。這封流轉的PDF被瘋傳，連一些完全不參與資本市場的人也轉發給我。小金人當時第一個感覺是很錯愕，這種東西怎麼會流傳出來了？至於資金緊不緊？這大家應該內心有預期吧！除非你是極強信念主要者。星期四，恒大的股票只是微跌兩個巴仙，可是恒大的債跌了得有六七個巴仙。

第二天（星期五），這消息傳播簡直火箭般，一開市國內恒大債暴跌20%以上，連帶香港恒大高息債全線跌了10%以上。恒大股票一開市看到強力護盤，最後也不得不放棄，收市跌了9.46%至13.78元、恒大汽車（0708）跌去12.76%至16.82元，恒大與騰訊的合資公司恒騰網絡（0136）股價亦跌去19.05%至0.255元。

最無辜的是其他內房和地產產業鏈公司，全線被扯跌3%至4%，內房高息債也普遍跌了2%至5%（短年期low beta的1%內），冤不冤？這叫人在路上走，禍從天上來。

泄密信件來源是個謎

那問題來了，為何這封信會流傳出來，誰傳的？有何動機？第二，信裏面的內容屬實嗎？

有些人覺得這是恒大自己流傳出來的，用來威脅政府通過其A股借殼上市。小金人覺得這不像恒大的風格，大家要知道恒大是一個政治正確絕對擺在神主枱上的公司，泄露機密信件威脅政府這在中國那可是天大的蠢事，後果怎樣？大家都知道。現在恒大肯定還是很需要各級政府支持的，所以它怎麼可能置自己於刀口？至於文中的「廣東省政府」，那就更不可能了，政府可以選擇看了理或者完全不理，它轉你來幹嘛？還不夠麻煩嗎？

那剩下來的就只有戰略投資者自己了，小金人覺得戰投裏民企戰投機會也不大，現世道你說他們是拿回錢，還是拿恒大A股好？ 如果信通了天，恒大真轉A了，他們就是長期股東了。相反戰投裏有國企背景的呢？這些人純粹打工，他們投了，時間一到，要不你還錢，要不有個合理名目，哪管他以後洪水滔天。所以就算恒大A股借殼成功，他們也就功成身退了。至於專業做空機構嘛？好像也不太可能，小金人身為買方，在地產類股債都很熟悉，不少對冲基金雖對恒大基本面有懷疑，可這幾年恒大股價漲了不少，漲到沽空的人都開始懷疑人生，再者，地產現在很多對冲基金連沽空都懶得來。整體來說小金人不敢肯定誰弄出來的，這是一個謎，大家自己去體會。

信或許是假 困難卻是真

小金人覺得恒大急切回A，懇求政府也無可厚非。這封被流轉的信內容未證實，不知道誰寫的。可裏面的內容如何？坦白說，裏面的東西不少是真的，而且是公開資料。比如恒大的有息負債8355億元人民幣，遍佈各大小銀行和信託，這不算秘密，報表清清楚楚。恒大在建1.23億平米，員工14萬人也是公開資料，未交付樓62萬套。2021年1月29日1300億元人民幣戰投到期，外加137億元人民幣利息事實上也是投資者都知道的。如果說數字，這封信就這些，事實上沒啥特別。特別的是信裏說這會引起系統風險，那是秘密嗎？所以，信件內容接近都是公開資料。簡單說，信可能是假的，可恒大的困難是真的。

政府只能幫買時間 恒大需下極大決心減債

那麼，恒大能熬過去嗎？出事後，恒大的公關做得很猛。上周五甚至有發廣東省委書記李希和廣西一把手一起視察恒大汽車，許老闆陪同的照片。深深房也有通告……這算官方站台了。這很重要，對於恒大這種財務極度緊張的公司最怕的就是負面流言的自我實現。看到這則負面消息，最怕金融機構自我審查，買房人也可能卻步，那就天大麻煩了！所以恒大能不能跨過去，還看能不能得到官方的背書。那麼官方會背書嗎？小金人覺得可能官方也不得不背書。因為所謂的潛在系統風險是真的，真沒誇大。如果恒大真不行，那中國的金融系統、樓市，乃至社會安定都有大風險。現今中國正面臨一次50年來最大的挑戰，萬般穩為先，中國如果要跨過這個坎，必須確保國內經濟、金融、樓市和社會的穩定。銀保監會摸底後，就會明白你不背書的後果。當然，黨也是很有原則的，背書只是幫恒大爭取時間，最後能不能跨過，還看恒大自己的決心，如資產處置，物管和汽車的分拆上市，銷售的提振……等。

本文只是代表作者個人對單一時間的看法，不涉及任何投資建議！

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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