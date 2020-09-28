Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年9月28日星期一
環球數據前瞻
國泰鄧健榮：能減成本的都會做 拒回應裁員傳聞 強調不能讓公司倒閉
無目的地航班看市場需求 不排除再融資
羅兵咸：逾期貸款為內銀壞帳隱患
中芯：未收到旗下產品出口管制通知
基金公會：香港上市公司董事會應設首席獨立董事
邦德梁江：美國大選添風險 增現金沽期指揸優質股
2015年8月薦騰訊 至今升3倍 現仍看好
價值投資選醫療股 華大基因科技領先具護城河
澳門迎黃金周 大型酒店劈租招徠 4間五星酒店爆滿 業界：料整體入住率三至四成
傳貴賓廳限制取款 業界：市面現金不足
內地研究院理事長：港目前數碼貨幣需求不大
料最遲2022京冬奧會推 攻遠程支付
分拆京東健康上市 京東：申豁免股東保證配額
深深房：恒大回A需進一步溝通
震雄：預視5G專用設備需求浮現
初創設案件資料庫 助傷病工友爭權益
5港大學生創辦 美鐵技律師邀請賽奪冠
張兆聰：恒生科指料反彈 納指更值博
黃惠儀：移民收入料減 兼可能墮高稅網
環球數據前瞻
金子：大和唱好 比亞迪購17546
張兆聰：美樓巿創新高 創科受惠
蔡金強：一封信引起內房股債慘案
陳大為：油金比率堅挺 要為地緣緊張做準備
謝偉銓：居屋分配宜改「鋪鋪清」機制
教選MPF最佳港股基金
沈永年：「三條紅線」下買內地樓須知
陸振輝：一場大病隨時變貧窮
徐惠芳：歐疫情持續 歐元回落
謝紹榮：股價低殘必有因 長揸策略累死人
陸振球：奧園健康可跟大股東吸
陸振球：心有不甘 愈輸愈甘
林少陽：科技股回調無損向好基調
技術取勝：蒙牛處100天線之上
李聲揚：按地域分拆 或是匯控出路
潘迪藍：歐盟輕度隔離 料經濟不致衰退
蘇沛豐：美團業務復蘇步伐強 現價可吸
李順威：資金轉入細價股
劉思明：小心反彈後再破底或急跌
何啟聰：匯控28元爭持 博回穩留意20234
瑞銀亞洲：螞蟻上市利阿里 博反彈購26883
摩根大通亞洲：「恐慌指數」回升 輪證對冲外圍風險
周顯：投資之道 首重「不折騰」
何國良：銀行難做 電子支付潛力大
何濼生：為何中國不是行國家資本主義？
王弼：納指調整幅度要睇蘋果
曾淵滄：豐盛真高息 不受中美衝突影響
湯文亮：明日大嶼 今日功課
陳永傑：美國續低息將以數年計
廖偉強：樓價硬淨 因供不應求
布少明：千萬富翁愛磚頭
李志成：新盤激戰 凍結二手購買力
首三季新盤破萬宗 本季3100宗跌三成 疫情受控發展商勢加速賣樓 全年料約1.5萬宗
恒地新地長實賣樓 佔季內交投六成
周末一手330宗 第三波疫情後最旺
加拿芬道巨舖丟吉一年 業主自行經營美妝場
十大屋苑周末16宗 連續兩月周末雙位數
映日灣享天橋網絡效應 荃灣起居購物方便
美孚新邨一年來均呎穩守1.3萬
退休收息族 不宜死守匯控
環球數據前瞻
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
上 / 下一篇新聞
國泰鄧健榮：能減成本的都會做 拒回應裁員傳聞 強調不能讓公司倒閉
無目的地航班看市場需求 不排除再融資
羅兵咸：逾期貸款為內銀壞帳隱患
中芯：未收到旗下產品出口管制通知
基金公會：香港上市公司董事會應設首席獨立董事
邦德梁江：美國大選添風險 增現金沽期指揸優質股
2015年8月薦騰訊 至今升3倍 現仍看好
價值投資選醫療股 華大基因科技領先具護城河
澳門迎黃金周 大型酒店劈租招徠 4間五星酒店爆滿 業界：料整體入住率三至四成
傳貴賓廳限制取款 業界：市面現金不足
內地研究院理事長：港目前數碼貨幣需求不大
料最遲2022京冬奧會推 攻遠程支付
分拆京東健康上市 京東：申豁免股東保證配額
深深房：恒大回A需進一步溝通
震雄：預視5G專用設備需求浮現
初創設案件資料庫 助傷病工友爭權益
5港大學生創辦 美鐵技律師邀請賽奪冠
張兆聰：恒生科指料反彈 納指更值博
黃惠儀：移民收入料減 兼可能墮高稅網
環球數據前瞻
金子：大和唱好 比亞迪購17546
張兆聰：美樓巿創新高 創科受惠
蔡金強：一封信引起內房股債慘案
陳大為：油金比率堅挺 要為地緣緊張做準備
謝偉銓：居屋分配宜改「鋪鋪清」機制
教選MPF最佳港股基金
沈永年：「三條紅線」下買內地樓須知
陸振輝：一場大病隨時變貧窮
徐惠芳：歐疫情持續 歐元回落
謝紹榮：股價低殘必有因 長揸策略累死人
陸振球：奧園健康可跟大股東吸
陸振球：心有不甘 愈輸愈甘
林少陽：科技股回調無損向好基調
技術取勝：蒙牛處100天線之上
李聲揚：按地域分拆 或是匯控出路
潘迪藍：歐盟輕度隔離 料經濟不致衰退
蘇沛豐：美團業務復蘇步伐強 現價可吸
李順威：資金轉入細價股
劉思明：小心反彈後再破底或急跌
何啟聰：匯控28元爭持 博回穩留意20234
瑞銀亞洲：螞蟻上市利阿里 博反彈購26883
摩根大通亞洲：「恐慌指數」回升 輪證對冲外圍風險
周顯：投資之道 首重「不折騰」
何國良：銀行難做 電子支付潛力大
何濼生：為何中國不是行國家資本主義？
王弼：納指調整幅度要睇蘋果
曾淵滄：豐盛真高息 不受中美衝突影響
湯文亮：明日大嶼 今日功課
陳永傑：美國續低息將以數年計
廖偉強：樓價硬淨 因供不應求
布少明：千萬富翁愛磚頭
李志成：新盤激戰 凍結二手購買力
首三季新盤破萬宗 本季3100宗跌三成 疫情受控發展商勢加速賣樓 全年料約1.5萬宗
恒地新地長實賣樓 佔季內交投六成
周末一手330宗 第三波疫情後最旺
加拿芬道巨舖丟吉一年 業主自行經營美妝場
十大屋苑周末16宗 連續兩月周末雙位數
映日灣享天橋網絡效應 荃灣起居購物方便
美孚新邨一年來均呎穩守1.3萬
退休收息族 不宜死守匯控
國泰鄧健榮：能減成本的都會做 拒回應裁員傳聞 強調不能讓公司倒閉
無目的地航班看市場需求 不排除再融資
羅兵咸：逾期貸款為內銀壞帳隱患
中芯：未收到旗下產品出口管制通知
基金公會：香港上市公司董事會應設首席獨立董事
邦德梁江：美國大選添風險 增現金沽期指揸優質股
2015年8月薦騰訊 至今升3倍 現仍看好
價值投資選醫療股 華大基因科技領先具護城河
澳門迎黃金周 大型酒店劈租招徠 4間五星酒店爆滿 業界：料整體入住率三至四成
傳貴賓廳限制取款 業界：市面現金不足
內地研究院理事長：港目前數碼貨幣需求不大
料最遲2022京冬奧會推 攻遠程支付
分拆京東健康上市 京東：申豁免股東保證配額
深深房：恒大回A需進一步溝通
震雄：預視5G專用設備需求浮現
初創設案件資料庫 助傷病工友爭權益
5港大學生創辦 美鐵技律師邀請賽奪冠
張兆聰：恒生科指料反彈 納指更值博
黃惠儀：移民收入料減 兼可能墮高稅網
金子：大和唱好 比亞迪購17546
張兆聰：美樓巿創新高 創科受惠
蔡金強：一封信引起內房股債慘案
陳大為：油金比率堅挺 要為地緣緊張做準備
謝偉銓：居屋分配宜改「鋪鋪清」機制
教選MPF最佳港股基金
沈永年：「三條紅線」下買內地樓須知
陸振輝：一場大病隨時變貧窮
徐惠芳：歐疫情持續 歐元回落
謝紹榮：股價低殘必有因 長揸策略累死人
陸振球：奧園健康可跟大股東吸
陸振球：心有不甘 愈輸愈甘
林少陽：科技股回調無損向好基調
技術取勝：蒙牛處100天線之上
李聲揚：按地域分拆 或是匯控出路
潘迪藍：歐盟輕度隔離 料經濟不致衰退
蘇沛豐：美團業務復蘇步伐強 現價可吸
李順威：資金轉入細價股
劉思明：小心反彈後再破底或急跌
何啟聰：匯控28元爭持 博回穩留意20234
瑞銀亞洲：螞蟻上市利阿里 博反彈購26883
摩根大通亞洲：「恐慌指數」回升 輪證對冲外圍風險
周顯：投資之道 首重「不折騰」
何國良：銀行難做 電子支付潛力大
何濼生：為何中國不是行國家資本主義？
王弼：納指調整幅度要睇蘋果
曾淵滄：豐盛真高息 不受中美衝突影響
湯文亮：明日大嶼 今日功課
陳永傑：美國續低息將以數年計
廖偉強：樓價硬淨 因供不應求
布少明：千萬富翁愛磚頭
李志成：新盤激戰 凍結二手購買力
首三季新盤破萬宗 本季3100宗跌三成 疫情受控發展商勢加速賣樓 全年料約1.5萬宗
恒地新地長實賣樓 佔季內交投六成
周末一手330宗 第三波疫情後最旺
加拿芬道巨舖丟吉一年 業主自行經營美妝場
十大屋苑周末16宗 連續兩月周末雙位數
映日灣享天橋網絡效應 荃灣起居購物方便
美孚新邨一年來均呎穩守1.3萬
退休收息族 不宜死守匯控
prev
next