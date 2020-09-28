黃惠儀：移民收入料減 兼可能墮高稅網

可以預期的是，即使有調遷海外的機會，同等職位的收入亦會大打折扣，減幅或高達兩成，換言之，家庭月入或由20萬元降至16萬元。

海外不少國家的稅率都較香港高及複雜，移民外地者要有心理準備未來要繳交比香港更高的稅項。先講大家最關注的個人入息稅，本港薪俸稅採用15%的標準制，或2％至17％四級累進稅制；英國個人入息稅率由20％至45％不等，若年度總入息低於1.25萬英鎊免稅額，便毋須繳稅；台灣也是行累進制，綜合所得稅率由5％至40％不等。梁先生雖有移民打算，但卻無計劃沽售本港唯一物業套現，主要是想留條後路，假若他日不適應海外生活，也可回歸大本營。如在外地期間有人肯承租，則能為梁先生帶來一筆租金收入。

港物業資產 有被移民地徵稅風險

英美均是實施全球徵稅的國家，若移民後仍持有香港物業、股票、基金等，都有可能被徵收稅款。

除了自行蒐集資料外，筆者建議梁先生可與當地註冊的稅務專家查詢，以便了解更多詳情，落實計劃時也就更為穩妥。收入不穩，潛在稅項增加，準備移民或移居者，緊記要做足期望管理，盡量控制不必要支出。為減低收入下降對生活質素的影響，宜預先增加被動收入，包括可考慮投資較具靈活性的收息基金或債券。

另要留意醫療保障是否足夠。以梁先生為例，公司有提供足夠的醫療福利，他又已為自己及家人投保個人醫療保險及危疾保險，如一直留在香港發展，保障可以說是相當全面。移居海外則是另一種說法，危疾保險一般提供環球保障，但醫保是否能涵蓋海外醫療費用？這要按移民地方再作討論。

要注意的是，醫療保險按實報實銷方式索償，但海外醫療費用與香港保單或有出入，添加索償難度。移民，無非為求更美好的將來。有意者應先與專業人士商討周詳部署，再落實計劃。

免責聲明：本文章所列之年利率僅供參考，實際計劃之回報率可高於或低於本文章內所列之數字，並會以保單簽發時有效的年利率為準。有關計劃條款及細則，以保險公司提供的資料為準。本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。

康宏理財服務有限公司聯席董事

[黃惠儀 理財信箱]