張兆聰：恒生科指料反彈 納指更值博

環球股市的調整背景，一方面是聯儲局無法更加寬鬆，另一方面是全球面對第二波疫情，疫苗至今也未有確定的面世日期，中國雖說11月、12月可以接種，但外國肯定不會接受。流動性難再推升科技股，第二波疫情又打擊實體經濟股，大家都爭相沽貨離場。

科技股沽壓屬階段式 上周率先反彈

但這種沽壓只屬階段式，不是長期。首先，市場假設科技股上升全因流動性充裕，但科技股也是有自身盈利收入增長驅動。第二，全球流動性也不是急劇收縮，只是在高位靠穩，大家沽了股票，也要考慮資金配置問題，沽股票後買債買黃金？也要想想出路，不見得其他資產更好。第三，歐美經濟復蘇也不穩固，若歐洲再度封城，第四季或要再度加碼寬鬆。上周也見科技股，尤其是遙距工作、醫療等股份率先反彈。

中國收緊政策機會大 美股較中港股值博

若說政策收緊，中國的機會才最大。人行貨幣政策委員會委員馬駿8月初已表示，金融寬鬆不用再加碼，已足夠讓經濟回復到6%的正常增速。近期更表示，預料明年首季貨幣政策就會正常化。雖然他沒有詳細說明何謂正常化，但人行的意思一直是貨幣供應和經濟相匹配，大致就是實際經濟增長加兩個百分點。若中央的目標為6%，則貨幣供應為8%，較最新的10.4%再收縮2.4個百分點。

內地流動性仍會邊際上緊縮，但由於經濟復蘇中，股市影響屬中性至略為偏淡，對股市的影響則是股市偏弱、成交縮減。上周五兩市成交額就不足6000億元。內地的說法是地量見底，但在成交放量前，大家都不知地量在什麼水平。從炒作角度看，美股較中港股市值博，科技股亦如是。

沽拼多多海天味業 買Crowdstrike和Zoom

現階段一般投資者很難說什麼股份能跑出，倒是靠市場替自己選擇更好。哪隻股份較大市更強、甚至貼近或正在創新高，都會是下一輪升市的贏家。上周減持200股美團(3690)，股價先升後跌，但中央批評外賣平台給予騎手過多訂單的事件尚未有下文。若事件就此終結，則美團會是ATMX中較最值博的股份。

本周會沽出持續弱勢的拼多多和海天味業，買入50股強勢的Crowdstrike、20股Zoom。

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