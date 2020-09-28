5港大學生創辦 美鐵技律師邀請賽奪冠

至於LITE課程即法律（Law）、創新（Innovation）、科技（Technology）及創業精神（Entrepreneurship），一個為期半年的選修課程，目的是讓不同學科的學生一起學習和交流，希望可以產生「化學作用」甚至創業念頭。

EC Bank這個計劃，最初就是幾名創辦人在LITE課程中的一份功課。去年12月，他們以此參加香港青年協會匯豐未來技能培訓計劃的「人工智能將來式」（AI Future Tense）比賽，順利取得冠軍，因而萌生創業念頭，並選擇了Litex作為公司名。

原為港大LITE課程功課

今年4月，他們代表香港大學，以EC Bank參加美國喬治城大學的科技法律及政策研討所舉辦的鐵技律師邀請賽（Iron Tech Lawyer Invitational），取得冠軍（因新冠病毒疫情影響，該比賽透過Zoom舉行）。5月份在「挑戰盃」全國賽香港區選拔賽（香港大學生創新及創業大賽）中，公司亦獲得「初創企業組別」三等獎。

陳洛穎表示，由於精打細算，創業至今，投資算是有限。因為Google的人工智能軟件BERT是可以讓開發者免費使用，他們只是要付出開發時間，以及租用數據中心伺服器的費用。至於人手方面，除5名共同創辦人之外，他們聘請了3名學弟學妹當兼職。

此外，他們絕大多數時間都是在家工作，所以暫時毋須租用辦公室。偶然需要一起討論某些問題時，才使用Zoom或在咖啡室見面。