震雄：預視5G專用設備需求浮現

疫情帶動高精度注塑機產品需求

鍾效良不諱言，疫情肆虐影響到集團的汽車行業及大型家電客戶，相關需求較疫情前下跌30%至40%。但隨着市場對清潔用品、醫療用品、口罩、環保包裝及快餐盒等需求增加，相關行業的訂單需求較疫情前大增1至2倍。醫療等行業則帶動高精度注塑機新產品的銷情，進一步提升毛利率，伴隨的效應是推動震雄開拓新興市場，因此遠遠抵消疫情及貿易戰帶來的影響。

為配合新發展，鍾效良稱，震雄開發生產5G設備相關產品時，顧及生產過程中使用特殊物料及工藝，因此和內地供應商共同開發5G相關的專用注塑機。震雄更在原有與三菱重工的合作基礎上，持續開發具備新技術的產品。同時在疫情期間，透過和客戶加強溝通，既幫助上游供應商復工復產，亦幫助下游口罩廠等在24小時內增加機器配合。至於大股東蔣氏家族成員較早前的紛爭，他表明不會置評，但指出震雄本身具備高的管治水平及制度化運作，料業務運作不受影響。