分拆京東健康上市 京東：申豁免股東保證配額

分拆後將保留京東健康不少於50%股權

集團指，建議擬議分拆將以京東健康股份全球發售的方式進行，而分拆完成後，公司將保留京東健康不少於50%的股權，而京東健康將仍為集團子公司。

根據香港上市規則，上市公司在分拆業務上市時，須恰當考慮現有股東的權益，為他們提供所分拆實體股份的保證配額，形式包括以實物分派所分拆上市公司的現有股份，或是容許股東優先認購所分拆上市公司的現有或新發行股份。

不過，京東表示已向港交所申請豁免向現有股東提供保證配額，原因包括公司在港只屬第二上市、股東大多身處海外，以及預期一旦提出實物分派或優先認購，可能會被美國證交會（SEC）提交註冊聲明，為公司造成不必要負擔等。

集團更提及，預期京東健康業務會快速擴張，指擬議分拆會有助促進京東健康的增長。京東健康於2018年11月30日在開曼群島註冊成立，而京東現持有京東健康已發行股本總額的約81.04%。