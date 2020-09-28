經濟

內地研究院理事長：港目前數碼貨幣需求不大

【明報專訊】人行早前透露正推進央行數碼貨幣（DC/EP）的研發工作，當中粵港澳大灣區中將以深圳、廣州等城市作為試點，但不包括香港。那麼香港未來是否亦有機會推行央行數碼貨幣？浙江現代數字金融科技研究院理事長周子衡表示，香港與內地是兩個完全不同的貨幣主體（即港元與人民幣），加上經濟結構不一，認為香港若推行數碼貨幣或需面對兩方面的困難，包括是電子支付仍未完全普及，以及要解決市場需求問題。有分析指央行數碼貨幣可以達到有效反洗錢，以及達到普惠金融的作用，同時亦有助跨境的貿易結算。

學者：港與內地是兩個完全不同貨幣主體

周子衡表示，央行數碼貨幣需要落地應用時，必須要有電子支付的基礎配合，而香港目前已有港版支付寶（Alipay HK）、微信支付（WeChat Pay）、轉數快（FPS）等電子支付工具，政府更於近年發出虛擬銀行牌照，反映香港正在積極發展電子支付市場，但他認為，香港線下的電子支付市場結構仍然不及內地，包括在普及度與滲透率方面亦相對較低。

他又指，香港經濟主要集中在金融、地產、貿易等產業，結構相對單一，今次疫情已把一些徵兆顯示出來，雖然香港具有國際化的優勢，金融及物流等行業亦已邁入數碼轉型，發展「數碼港元」的條件亦在逐步形成，但核心問題在於市場對數碼貨幣的需求不大，且難以單靠個人推動，因此香港需要擴大市場格局與規模，例如透過大灣區等來尋找需求動力。

本港共595萬轉數快帳戶 按年增77%

金管局於2018年9月30日推出轉數快，以應對市場對零售支付服務的需求。根據香港銀行同業結算公司數據顯示，截至今年8月，本港共有595.19萬個轉數快的登記帳戶，按年增加77.45%（見表），由推出至今更已增加8.3倍；8月港元的交易宗數錄得1233.55萬宗，按年增加2.14倍；同月的交易額錄得1350億元，按年增加逾85%，反映港人近年在電子支付的使用已經愈漸盛行，尤其是疫情後的交易量更見大增。

德勤中國管理諮詢服務合夥人冼君行認為，如果一個市場已經廣泛應用電子渠道進行支付交易，要發行以零售為基礎的數碼貨幣，未必要面對很大壓力；反之若市場電子支付發展未普及，又或者網絡未能充分覆蓋，對於普惠金融上就會有更加大的幫助，因此很視乎社會自身的發展情况。他又指出，數碼貨幣除了可以達到有效反洗錢，同時有助減低跨境貿易結算成本，縮短跨境支付的時間，以減少外匯波動帶來的潛在市場風險。

明報記者 溫藹紅

相關字詞﹕冼君行 轉數快 電子支付 周子衡 香港 粵港澳大灣區 央行數碼貨幣 人行

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