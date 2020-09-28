傳貴賓廳限制取款 業界：市面現金不足

【明報專訊】「十一黃金周」檔期將至，近期市場卻不時傳出有貴賓廳客戶擬全數取回存入賭廳款項時受限制，引起市場關注。博彩業界強調，賭廳有足夠存款營運，卻因疫情影響令流入澳門的現金減少，加上新監管措施執行下查兌需時，形成在賭廳擁有足夠存款下，賭客卻要分期取回現金現象。隨着遊客訪澳逐步恢復，現金流入增加，情况料會改善。
現賭客要分期取回現金情况
澳門娛樂博彩業中介人協會理事林繼光表示，賭廳業界不存在存款不足以供客人備兌問題，指有些個案是以股份形式參與投資賭廳的客人，選擇退股轉回現金碼後，博彩公司會要求客人向賭廳取得證明及登記才能夠兌回現金，辦理手續需時。
另外，因為過去大半年較少客人到訪澳門，客人取款佔多數，就算賭廳有足夠存款，但在市場現金不足下，業界需時拆借供客人備兌，因此要分期向客人退款。在客人留澳時間較短下，又要等候兌款，難免引起客人微言，情况要待訪客及流入現金增加，自會改善。
澳落實反洗錢法 查兌需時
澳博（0880）副主席兼行政總裁蘇樹輝更指，以入股形式參與賭廳的客人想取回資金屬「人之常情」，按慣例客人只能在贏款部分取回支票。
在澳門落實反洗錢法後，若客人過往在賭廳存碼太久，業界在兌換成現金碼時，因為沒有時間、身分記認，查兌自然需時。另因為過去一段時間訪澳客人減少，港元現金流入減少，因此查兌現金碼退款給客人時，便出現分期分批備兌的情况。