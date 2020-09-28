傳貴賓廳限制取款 業界：市面現金不足

現賭客要分期取回現金情况

澳門娛樂博彩業中介人協會理事林繼光表示，賭廳業界不存在存款不足以供客人備兌問題，指有些個案是以股份形式參與投資賭廳的客人，選擇退股轉回現金碼後，博彩公司會要求客人向賭廳取得證明及登記才能夠兌回現金，辦理手續需時。

另外，因為過去大半年較少客人到訪澳門，客人取款佔多數，就算賭廳有足夠存款，但在市場現金不足下，業界需時拆借供客人備兌，因此要分期向客人退款。在客人留澳時間較短下，又要等候兌款，難免引起客人微言，情况要待訪客及流入現金增加，自會改善。

澳落實反洗錢法 查兌需時

澳博（0880）副主席兼行政總裁蘇樹輝更指，以入股形式參與賭廳的客人想取回資金屬「人之常情」，按慣例客人只能在贏款部分取回支票。

在澳門落實反洗錢法後，若客人過往在賭廳存碼太久，業界在兌換成現金碼時，因為沒有時間、身分記認，查兌自然需時。另因為過去一段時間訪澳客人減少，港元現金流入減少，因此查兌現金碼退款給客人時，便出現分期分批備兌的情况。