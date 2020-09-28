經濟

澳門迎黃金周 大型酒店劈租招徠 4間五星酒店爆滿 業界：料整體入住率三至四成

【明報專訊】內地上周重開前往澳門的自由行簽注，據本報翻查當地主要賭場酒店官網資料，今年中秋節及十一黃金周檔期期間，約有4間賭場酒店訂房爆滿，主要為星數較高酒店如摩珀斯、悅榕莊，房價平均劈價五成以上；倘以四星或以上酒店統計，房價最低約千元起。業界人士指，因為剛於上周才重開簽注，目前難估計情况，若整體入住率有三、四成、賭收能回復至正常的三至五成水平已算不俗。

明報記者 陳偉燊

經過疫情洗禮，就算碰上今年傳統中秋節及十一黃金周檔期重疊旺季，澳門的賭場酒店難再見到過去多年訂房大部分爆滿的盛況。按各主要賭場酒店官網預訂的情况顯示，暫時只有金沙中國（1928）旗下的四季酒店、新濠博亞的摩珀斯、澳博（0880）的新葡京及位於銀河娛樂（0027）的悅榕莊在十一當天無房供應，酒店連續多天爆滿的情况亦大為減少。

威尼斯人皇室套房1898元租 按年跌60.9%

至於房價方面，一般賭場酒店叫價普遍達千元以上，但對比去年明顯調低。以威尼斯人豪華皇室套房為例，去年同期房價達4859元，今年同日則只叫價1898元，按年下跌60.9%；其他如十六浦索菲特酒店，今年黃金周期間，城景高級特大房叫價為924元，比去年同期的2024元劈價約54.3%。

蘇樹輝：估計賭收最多可回復三成

澳門旅遊業議會理事長胡景光預期，今年十一檔期澳門酒店房間料有三、四成入住率，由於酒店房價低，五星級酒店預訂反應會較好。相比平日，在假期間給予入住旅客套票優惠相對減少。由於9月23日內地才重新辦理簽證，一般需時5、6天處理，加上內地居民多數想在10月1日中秋節當天留家慶祝，他預期較多內地旅客在10月2日開始，才會出發前往澳門。

澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝則稱，公司訂房數字暫時未見踴躍，認為可能由於疫情仍未明朗，賭客入場前需接受核酸測試，入場後亦受社交距離限制，料旅客恢復訪澳需時，不會V形反彈，估計賭收最多可回復三成。

另外，實德環球（0487）副主席馬浩文則估計內地處理訪澳簽注最快到9月尾才有結果，初步估計來自廣東及珠海旅客較多。房價普遍大降至800至1000元。

相關字詞﹕武漢肺炎 新冠肺炎 酒店 賭場 自由行 澳門

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