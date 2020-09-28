價值投資選醫療股 華大基因科技領先具護城河

【明報專訊】近年隨着基因技術的發展，人類將進入新紀元，邦德資產管理梁江認為，旗下「邦德中國基石基金」的其中一隻重倉醫療股華大基因(深：300676)亦是此領域中的價值投資之選。他分析，華大基因除了銷售主要應用於生育及癌症診斷領域的體外診斷醫療器材（In Vitro Diagnostic Devices，IVD）外、亦提供相關基因排序驗測服務，由於它的驗測技術領先全國，具備強大護城河，中長線前景可看高一線。
在《Money Monday》第12期（2015年8月31日出版）封面故事梁江已看好騰訊（0700），原因是騰訊屬中國最有創新能力的公司之一，該「科網股王」業務亦集美國科網股之大成，例如騰訊視頻類似Google旗下Youtube、即時通訊平台微信就像facebook旗下的WhatsApp，業務受益於新經營方式取代舊經營方式，市場佔有率料與日俱增，故騰訊前景取決於科技及創新，即使內地經濟增長放緩，盈利料仍可保持增長。現在回看，梁江當時可謂準確點出騰訊的投資亮點，過去逾5年騰訊股價升幅加股息回報亦高達3倍。
梁江在是次訪問中強調，邦德資產管理奉行價值投資，評價一家上市公司，很重視其管理層及商業模式有沒有能力創造價值。除了中資科技股外，醫療股亦是另一具結構增長潛力的板塊，記者請梁江是次分享一隻符合他嚴謹價值投資法則的醫療股，他選擇了華大基因。
選股重視收入穩定 可測性強
華大基因的合資公司華昇診斷中心，是本港早前就新冠肺炎做全民檢測計劃的化驗機構之一，令該內地生物科技股備受關注；記者翻查彭博數據，華大基因於2017年7月14日以13.64元人民幣招股價上市後，在同年11月14日股價創歷史新高261.99元人民幣，即4個月內勁升逾18倍；回看該股掛牌過去兩年多以來，股價波動頗大，上周五收報146.03元人民幣，仍較招股價升近10倍（見圖），市值584億元人民幣，預測市盈率23.3倍。
梁江透露，他挑選醫療股的準則與汽車股相似，基本思維是投資可預測性高、有相當穩定現金流及盈利的上市公司，「我們不知道哪一款車賣得好，也很難評價哪一款藥物或醫療器械會成功，在目前股市不穩定因素增加下，我們傾向投資於一些可提供穩定收入、業務可測性強的公司，也就是說，我們現時不喜歡製藥公司，因為假如它投資數億元開發一款新藥物，但最終不能通過審批，因此不能生產發售，那怎麼辦？我們並不喜歡可變性太大的公司」。
「打印機很便宜 賣碳粉匣卻很賺錢」
作為比較，梁江目前比較喜歡一些生產耗材（consumables）的醫療股，並且以日常打印機所用的碳粉匣（cartridge）來舉例說明，「打印機很便宜，但賣裏面的耗材--碳粉匣卻很賺錢，因為賣碳粉匣的收入屬可預期，它並不是靠多賣一部新打印機，而是只要舊的打印機還在使用，每一段時間就需要更換碳粉匣，所以每個月市場需要多少碳粉匣是大概可以預先知道的」。
梁江表示，由於現時中國醫療器械行業正處於增長期，增長肯定快過打印機等傳統設備，因此醫療器械裏面的耗材使用量不止可以預測，而且它的增長還來自於醫療器械增長，華大基因便得益於上述趨勢。他解釋，華大基因主要銷售的是IVD，而IVD一般可以驗血，診所或醫院抽取求診者的血液後，可以做基因排序作檢測，從血液中血小板、紅血球、白血球等多少，可以判斷是否需要進一步治療；內地提供IVD驗血服務的公司目前有十多家，包括近日來港第二上市的泰格醫藥（3347），市場競爭相對激烈。
每次檢測收費逾6000元 技術領先全國
相對而言，梁江指出，華大基因的IVD的基因排序驗測主要用於生育及癌症診斷領域，技術壁壘較高，亦是內地極少數能夠提供相關服務的公司，全球最大競爭對手則是在美國上市的Illumina；他續說，華大基因除了向醫院或診所出售IVD外，內地求診者每次進行檢測，收費高達6000至8000元人民幣，而華大基因暫時在有關技術領先全國，「科技領先是很重要的，這亦是華大基因的護城河，6000至8000元人民幣作一次檢測，很多公司也想做，但做不來呀！」
梁江總結，隨着內地癌症病發宗數料由今年的451.4萬宗增長逾一成至2025年的510.9萬宗，對就癌症做IVD檢測的需求亦與日俱增，利好華大基因，故該股值得中長線持有，「你若認同我對華大基因的分析，即使在大市回調的時候它的股價也會跟着回調，調整10%至20%很正常，但你會因此願意把華大基因賣掉嗎？不會吧！不可以隨便把好公司賣掉，那怎麼辦？我們選擇用沽恒指期貨來對冲，在不賣出優質股的情况下，減低市場風險」。