價值投資選醫療股 華大基因科技領先具護城河

在《Money Monday》第12期（2015年8月31日出版）封面故事梁江已看好騰訊（0700），原因是騰訊屬中國最有創新能力的公司之一，該「科網股王」業務亦集美國科網股之大成，例如騰訊視頻類似Google旗下Youtube、即時通訊平台微信就像facebook旗下的WhatsApp，業務受益於新經營方式取代舊經營方式，市場佔有率料與日俱增，故騰訊前景取決於科技及創新，即使內地經濟增長放緩，盈利料仍可保持增長。現在回看，梁江當時可謂準確點出騰訊的投資亮點，過去逾5年騰訊股價升幅加股息回報亦高達3倍。

梁江在是次訪問中強調，邦德資產管理奉行價值投資，評價一家上市公司，很重視其管理層及商業模式有沒有能力創造價值。除了中資科技股外，醫療股亦是另一具結構增長潛力的板塊，記者請梁江是次分享一隻符合他嚴謹價值投資法則的醫療股，他選擇了華大基因。

選股重視收入穩定 可測性強

華大基因的合資公司華昇診斷中心，是本港早前就新冠肺炎做全民檢測計劃的化驗機構之一，令該內地生物科技股備受關注；記者翻查彭博數據，華大基因於2017年7月14日以13.64元人民幣招股價上市後，在同年11月14日股價創歷史新高261.99元人民幣，即4個月內勁升逾18倍；回看該股掛牌過去兩年多以來，股價波動頗大，上周五收報146.03元人民幣，仍較招股價升近10倍（見圖），市值584億元人民幣，預測市盈率23.3倍。

梁江透露，他挑選醫療股的準則與汽車股相似，基本思維是投資可預測性高、有相當穩定現金流及盈利的上市公司，「我們不知道哪一款車賣得好，也很難評價哪一款藥物或醫療器械會成功，在目前股市不穩定因素增加下，我們傾向投資於一些可提供穩定收入、業務可測性強的公司，也就是說，我們現時不喜歡製藥公司，因為假如它投資數億元開發一款新藥物，但最終不能通過審批，因此不能生產發售，那怎麼辦？我們並不喜歡可變性太大的公司」。

「打印機很便宜 賣碳粉匣卻很賺錢」

作為比較，梁江目前比較喜歡一些生產耗材（consumables）的醫療股，並且以日常打印機所用的碳粉匣（cartridge）來舉例說明，「打印機很便宜，但賣裏面的耗材--碳粉匣卻很賺錢，因為賣碳粉匣的收入屬可預期，它並不是靠多賣一部新打印機，而是只要舊的打印機還在使用，每一段時間就需要更換碳粉匣，所以每個月市場需要多少碳粉匣是大概可以預先知道的」。

梁江表示，由於現時中國醫療器械行業正處於增長期，增長肯定快過打印機等傳統設備，因此醫療器械裏面的耗材使用量不止可以預測，而且它的增長還來自於醫療器械增長，華大基因便得益於上述趨勢。他解釋，華大基因主要銷售的是IVD，而IVD一般可以驗血，診所或醫院抽取求診者的血液後，可以做基因排序作檢測，從血液中血小板、紅血球、白血球等多少，可以判斷是否需要進一步治療；內地提供IVD驗血服務的公司目前有十多家，包括近日來港第二上市的泰格醫藥（3347），市場競爭相對激烈。

每次檢測收費逾6000元 技術領先全國

相對而言，梁江指出，華大基因的IVD的基因排序驗測主要用於生育及癌症診斷領域，技術壁壘較高，亦是內地極少數能夠提供相關服務的公司，全球最大競爭對手則是在美國上市的Illumina；他續說，華大基因除了向醫院或診所出售IVD外，內地求診者每次進行檢測，收費高達6000至8000元人民幣，而華大基因暫時在有關技術領先全國，「科技領先是很重要的，這亦是華大基因的護城河，6000至8000元人民幣作一次檢測，很多公司也想做，但做不來呀！」

梁江總結，隨着內地癌症病發宗數料由今年的451.4萬宗增長逾一成至2025年的510.9萬宗，對就癌症做IVD檢測的需求亦與日俱增，利好華大基因，故該股值得中長線持有，「你若認同我對華大基因的分析，即使在大市回調的時候它的股價也會跟着回調，調整10%至20%很正常，但你會因此願意把華大基因賣掉嗎？不會吧！不可以隨便把好公司賣掉，那怎麼辦？我們選擇用沽恒指期貨來對冲，在不賣出優質股的情况下，減低市場風險」。

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