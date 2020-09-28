2015年8月薦騰訊 至今升3倍 現仍看好

至於梁江此前一次接受訪問，則是在第218期封面故事，當時他介紹旗下基金持有的友邦、石藥（1093）、中升（0881）、越秀交通（1052）、美的（深：000333）及茅台（滬：600519）等優質股的投資亮點，該6隻股份在專訪見報逾一個月後股價均錄得升幅，平均上升11.3%，當中以石藥上升25%表現最佳。

揸騰訊阿里勝中小型科技股

記者在是次訪問中談及梁江過去推介的佳績，並跟進他對去年9月訪問看好的6隻股份最新看法，他表示，旗下基金過去多年一直堅定持有騰訊，目前仍認為騰訊值得持有，原因是其預測市盈率僅29倍，不論疫情如何發展盈利料可維持按年逾20%增長，比市場上不少被追捧至估值偏高的中小型科技股更有投資價值。

梁江又提到，阿里的核心業務電子商貿，仍處於結構增長期，而阿里預測市盈率更僅24倍，同樣與騰訊一樣具長線投資價值。

續看好友邦中升美的

另外，梁江繼續看好友邦、中升及美的前景，「友邦擁有強大的品牌及營銷渠道，在保險市場滲透率偏低的亞洲新興市場（特別是中國）有巨大的結構性增長潛力，疫情對友邦業務構成短暫的負面影響，預期疫情的減退和經濟活動逐步回復正常，友邦業務將迎來復蘇， 重拾保費和新業務價值的增長」

「雖然疫情對中升第一季業務有較大影響，不過隨着第二季汽車售後業務的復蘇，上半年每股盈利依然實現10%的增長；電動車方面，Tesla為首的新勢力造車對中升這樣的經銷商衝擊有限，預計未來雙方有進一步合作的空間；中升的二手車業務及汽車金融業務增速較快，作為行業龍頭未來成長空間較大」。

「美的作為國內家電龍頭，第二季營業額按年增長3%，當中空調和冰箱業務在疫情後恢復良好，市佔率繼續提升，反映美的快速適應消費者需求的能力、新產品研發的能力和銷售渠道上的優勢，加上美的作為長期戰略的海外市場業務，這些因素料繼續提高美的的經營效率和成長潛力」。

[封面故事]