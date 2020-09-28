邦德梁江：美國大選添風險 增現金沽期指揸優質股

明報記者 葉創成

在本月首期（第265期、9月7日出版）封面故事警告，恒指不單在本月首周下跌726點或2.86%，而且該周50隻藍籌有41隻股價下跌，市寬明顯轉差，建議讀者暫宜觀望，而恒指跟着亦反覆下跌，上周便急跌1219點或4.99%，屬今年3月第三周在21139點觸底回升以來、過去逾半年最大跌幅，而且期內港股市寬亦進一步轉差，在50隻藍籌中，48隻股價下跌，僅蒙牛（2319）及中電（0002）逆市上升。後市到底何去何從？是否需要增持現金？哪些股票在大市下跌時仍值得繼續持有？港股會否再次像3月一樣「跌出機會來」——在大調整過後迅速回升收復失地？何時可以出擊撈底？都是十分重要的問題，今期封面故事專訪過去逾5年不論預測市况及推介股票均有理想往績（見配稿）的邦德資產管理梁江就此詳細分析。

上次專訪梁江是在第218期封面故事（去年9月30日出版）、中華人民共和國成立70周年前，他當時指出，要順應中國未來10年經濟發展方向選股，當中特別看好內地消費升級帶來的投資機會：「我覺得中國人非常勤奮，未來經濟會更好……未來10年中國消費也會升級，中國有14億人口龐大消費市場，中國人跟美國人沒有多大的分別，我們希望開更大的車、住更大的屋，每年出國去旅遊，對美好生活的嚮往，中國人是相當強烈的」。

是次記者再次邀請梁江在國慶前接受專訪，他仍然看好中國的前景，並分析「雙循環」及「內循環」（編按：以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進）的國策 ，認為中資股中長期仍有很多投資機會，「我覺得中國人是比較勤勞勇敢的，對美好生活的嚮往，是中國人很大的動力，在這基礎上，中國的經濟不會差。另外，中央領導層近來提出雙循環，說老實話我覺得目前中國的內循環還是比較弱的，中國總體消費能力還是比較弱的，其實今年中國經濟能夠在控制疫情後迅速回復增長，與出口表現理想有很大關係（編按：中國5月、7月及8月貿易順差分別達4427億元、4422億元及4165億元人民幣，均處於多年來高位，見圖），背後原因是全球其他國家製造業仍受疫情影響，就只有中國能夠復工復產，因此近來中國到美國的航運費亦創新高。」

內地經濟增長現靠出口

中長期要發展「內循環」

「但是過了這個刺激的階段，我估計歐美對中國產品的需求又會回到低增長期，屆時中國的外需很可能會相對下跌，所以我覺得中國的確需要推動內循環，中國的內需一定要做好，而以中國人對美好生活的嚮往、中國人的刻苦努力敬業，中國的內需也一定會好起來，所以跟中國內需相關的行業，不論是消費、醫療、或科技創新，我覺得都很有前途，當然我們也要注意到有關股票現在的估值不便宜」。

特朗普大選前料打中國牌 憂負面消息湧現

梁江認為，在內地經濟前景向好，美國未來一段長時間料處於實質負利率的情况下，中長期應該投資風險資產，包括中美股票及高息債；不過，短期來說，他強調要留意在11月3日美國總統大選前，中美關係可能更趨緊張的風險，而且目前不少中資股的估值實屬偏高，「我的感覺是每年9月及10月股市都比較波動，而且今年是美國總統大選年，適逢中美關係緊張，在11月3日大選以前，中國便是特朗普爭取連任的一張牌，他肯定要打，有關消息肯定是負面的，那沒辦法； 再加上今次美國總統大選很可能不會在當天便有結果，因為在疫情下它有很多郵寄的選票，這又會搞出很多不明朗因素，所以股市可能在11月也不會太好」。

「即使內銀股及內房股目前估值不高，但如果你看中國互聯網上市公司、高科技上市公司的估值很高，甚至比美國同業還高，這情况在A股市場尤其明顯，正正因為大家均看好成長型的股票，目前其估值亦比較貴」。

面對上述宏觀風險增加及股票估值偏高的問題，梁江透露，他管理的「邦德中國基石基金」早前已減持增長股轉買價值股，並且增持現金，以及沽恒指期貨來對冲股票組合的下跌風險，「我們的基金要做好兩件事，第一是選好公司來投資，第二就是在市場波動增加或估值過高的時候，以衍生工具對冲市場風險，以降低股票組合的下跌風險，因為你持有再好的股票，包括騰訊（0700）及阿里（9988），當大市回調的時候，它們的股價也會跟着回調」。

現金水平增至25%

恒指淡倉佔基金總值30%

「所以我們也已作適當部署，雖然基金現仍有約75%倉位投資股票，但早前已減持一些高估值的股票，增持一些價值股，主要是電訊股，而且現金水平亦已提升至約25%，同時也增加對冲，目前我們在恒指期貨的淡倉佔基金總值約30%」。

計及佔資產總值約25%的現金及約30%的恒指期貨淡倉後，邦德中國基石基金目前在股票的風險敞口（exposure）已收縮至45%，可見梁江對中資股短期後市頗審慎，該基金本月以來表現亦跑贏大市。他強調，要因應市况作適當部署為投資者負責，「首先，我覺得市場還沒有充分反映美國總統大選及中美關係緊張等不確定性帶來的風險，還有更重要的是，我覺得好的股票現在太貴，我在之前的訪問中跟你提過，我們不投資內銀及內房，即使它們估值便宜也不買，因為我們不想投資金融槓桿高的上市公司，所以我們的股票組合估值現時就比較貴，核心持股中的騰訊、阿里、美團（3690）及中升（0881）目前市盈率均較歷史平均數為高」

寧買高估值騰訊阿里

不買低估值內銀內房

「好公司的估值都已經比較貴了，我們可以怎麼辦﹖都把它們賣出去變成現金﹖我們不會這樣做的，因為我們未來3至5年非常喜歡風險資產，不會因為短期股價回調便賣掉優質股，我們會堅持把錢投給好的公司；但我們不可以因此便不做事，因為我們需要對冲下跌風險，經過細心考慮之後，我們決定沽空一些恒指期貨，希望可以降低短期股票組合的下跌風險」。

[封面故事]